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ИГУ отсутствует в шорт-листе конкурса опорных вузов - неофициальная информация

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Иркутск. Сибирские новости - Ректор ИГУ Александр Аргучинцев в своем блоге поделился последней информацией о конкурсе опорных вузов. Он сообщает о том, что, по неофициальным данным, в конце прошлой недели был сформирован так называемый "short list" примерно из 25 вузов, которые сейчас рассматриваются в числе претендентов на статус опорных. Иркутского государственного университета в этом списке нет.

"Основная причина, озвученная в неофициальных разговорах, заключается в отсутствии явной поддержки со стороны руководства региона, которая должна быть выражена в очных встречах с руководством Минобрнауки и гарантиях софинансирования со стороны региона. Дело даже не в деньгах. ИГУ нашел внешнее и внутреннее софинансирование на очень приличную сумму. Сам факт софинансирования со стороны региона или хотя бы подтвержденное на высшем региональном уровне намерение о софинансировании свидетельствует, по мнению руководства министерства, о серьезном отношении руководства региона к конкурсу. Простых писем поддержки (как и телеграмм) недостаточно, так как иначе заявки просто не допускаются к конкурсу. Конечно же, мною своевременно было поставлено об этом в известность руководство региона", - пишет ректор. - "Находясь прошлую неделю в Москве, наблюдал непрерывный поток делегаций ряда глав регионов к Министру. В частности, на официальном сайте Минобрнауки России размещена информация о встречах министра за последние 10 дней с руководством Республики Алтай, Карачаево-Черкесской республики, Республики Башкортостан, Республики Хакасия, Вологодской области, Калининградской области".

Александр Аргучинцев подчеркивает, что университет по своим показателям, по заявленной программе развития вполне достоин звания опорного. "К сожалению или к счастью, позиция Минобрнауки такова, что почти все зависит от глав регионов. Это может кому-то нравиться или не нравиться, но это факт. Мы знаем, что в нашей области за прошедшее десятилетие сменилось пять губернаторов, сменились ректоры большинства вузов. Очень жаль, что на судьбу университетов со 100-летней историей могут оказать решающее влияние желания или нежелания, симпатии или антипатии конкретных, пусть и очень высокопоставленных чиновников", - резюмирует ректор ИГУ.

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2017-04-11 15:53:49




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