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В Иркутской области впервые прошел региональный конкурс среди педагогов дополнительного образования

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Иркутск. Сибирские новости - Региональный конкурс профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» прошел в Иркутской области. Участие в нем приняли 39 человек. Итоги конкурса подвели в рамках закрытия выставочно-конкурсной недели XIII форума «Образование Прибайкалья - 2017». Дипломы и ценные призы лауреатам и победителям вручила министр образования региона Валентина Перегудова.

Глава ведомства отметила, что на региональный уровень конкурс вышел впервые, ранее профессиональные соревнования среди педагогов дополнительного образования проводились лишь в отдельных муниципальных образованиях.

"Сегодня в системе образования Иркутской области действуют 103 организации дополнительного образования, в которых занимаются более 121 тыс. детей и подростков. Кроме того, в школах, лицеях и гимназиях региона работают около девяти тыс. кружков, их посещают свыше 175 тыс. человек. Система дополнительного образования является значимой сферой, в которой происходит рост самооценки детей, их профессиональное самоопределение, становление и социализация в обществе. Работа педагога дополнительного образования подчас требует настоящего таланта и наша задача поддерживать и поощрять таких специалистов", - подчеркнула В. Перегудова.

По итогам всех конкурсных состязаний, лучшим педагогом дополнительного образования была признан педагог Районного центра дополнительного образования детей Усть-Илимского района Елена Яковлева. Лауреатами регионального конкурса профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стали: Светлана Данилова (Детский эколого-биологический центр города Черемхово), Елена Елизарьева (Центр развития дополнительного образования детей города Иркутска), Михаил Рейнгольд (Центр детского технического творчества города Иркутска), Татьяна Маленьких (Дворец творчества детей и молодежи города Ангарска), Елена Мелкомукова (Центр творчества Шелеховского района).

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2017-04-12 04:56:42




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