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В Ангарске работы по берегоукреплению реки Китой вошли в активную фазу

Фото: Сибновости
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Ангарск. Сибирские новости - В Ангарске работы по берегоукреплению реки Китой вошли в активную фазу. На сегодня выполнена отсыпка упорной призмы и планировка откосов, ведутся работы по устройству буронабивных свай, подготовлен арматурный каркас на 104 сваи. В поселке Старица идет укрепление матрацами Рено (специальными объемными конструкциями, изготовленными из сетки, которые используются при строительстве гидротехнических объектов и сооружений).

«Подрядная организация завезла на два участка песчано-гравийную смесь для обратной засыпки, скальный грунт для заполнения специальных конструкций. На объекте ежедневно задействованы 30 человек, работает 26 единиц техники», - сообщил директор МКУ «Служба муниципального хозяйства» Андрей Сафронов.

Все работы по берегоукреплению планируется завершить к концу 2018 года. Следующий этап развития данной территории - благоустройство, создание набережной с зонами семейного отдыха и дорожками для велосипедистов.

Напомним, что укрепление берега Китоя на участке протяженностью более 1,2 тыс. метров вызвано потребностью защитить территорию города от негативного воздействия реки в период весенне-летнего половодья и паводков, приводящих к размыву берега. Необходимость в серьезном берегоукреплении возникла после наводнения 2001 года. Тогда паводок привел к смещению динамической оси потока реки к правому берегу по всей длине в районе поселков Кирова и Старица. В настоящее время на отдельных участках береговая кромка располагается в непосредственной близости от жилых строений.

Администрация АГО в 2014 году инициировала комиссионное обследование береговой линии с участием государственной инспекции Прибайкальского управления Ростехнадзора, представителей МЧС, специалистов Территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области и отдела целевых программ министерства природных ресурсов и экологии. В результате принято решение о необходимости строительства защитной дамбы. Далее последовала разработка проектно-сметной документации, получившая положительное заключение ФАУ «Главкомэкспертиза России». Берегоукрепление предусматривает работу на двух участках: в поселках Кирова и Старица.

Объект включен в федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы», государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2014 - 2018 годы» и муниципальную программу АГО «Благоустройство территории на 2016 - 2018 годы».

В декабре прошлого года на выполнение работ по укреплению берега заключен муниципальный контракт. Оплата предусмотрена из средств федерального бюджета - 283,8 млн руб.; областного - 47,7 млн руб.; местное софинансирование составляет 24,439 млн.

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2017-04-12 05:01:54




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