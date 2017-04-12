Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 12.04.2017, 06:42
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.92 (+56.92)
EUR 60.57 (+60.57)
10 CNY 82.50 (+82.50)
Информер праздники сегодня

Конференция для дачников впервые пройдет в Братске

Фото: Правительство ИО
Версия для печати

Братск. Сибирские новости - В Братске 14 апреля впервые пройдет конференция для дачников «Особенности возделывания садовых и огородных культур в условиях города Братска». В рамках работы конференции будут представлены тематические доклады представителей клубов садоводов города. Дачники смогут пообщаться, задать интересующие вопросы, поделиться опытом и знаниями.

Организатор конференции - комитет промышленности и транспорта администрации города.

"На территории города Братска активно развивается садово-огородническое движение, - уточнил председатель комитета Руслан Захаров. - На протяжении многих лет функционируют клубы садоводов, объединяющие тысячи дачников. Для того чтобы их опыт стал доступен более широкому кругу дачников, администрация Братска решила впервые организовать и провести для них такую конференцию".

Ссылки по теме:

2017-04-12 05:04:09




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!