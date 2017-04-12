В Иркутской области разработали памятку по действиям на информацию в сети Интернет, несущую вред детям

06:15 - Иркутск. Сибирские новости - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области …

Иркутских строителей привлекут для возведения объектов в рамках программы расселения аварийного жилья в Братске

06:08 - Иркутск. Сибирские новости - Для возведения объектов в рамках программы расселения аварийного жилищного …

Жительница Иркутска обнаружила дома застреленными мужа и дочь

05:35 - Иркутск. Сибирские новости - Жительница Иркутска, вернувшись домой, обнаружила тела 16-летней дочери …

Депутат Госдумы просит Верховный суд проверить законность ареста мэра Тайшетского района

05:30 - Москва. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Алексей Пономарев (КПРФ) …

Прокуратура проводит проверку по факту госпитализации воспитанников детского дома-интерната

05:26 - Иркутск. Сибирские новости - Органы прокуратуры Иркутской области проводят проверку по факту госпитализации …

Детский омбудсмен взяла под личный контроль случай с избиением подростка в Боханском районе

05:23 - Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова взяла …

Около 70% сельских педагогов выбрали денежную компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения

05:19 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области около 70% сельских педагогов выбрали денежную компенсацию …

Жителей Иркутской области приглашают на общественные слушания по строительству «Шурэнской ГЭС» в Монголии

05:16 - Иркутск. Сибирские новости - Общественные консультации по предварительному варианту Технического задания …

Гранты Иркутского областного отделения РГО в 2017 году получат 15 проектов

05:08 - Иркутск. Сибирские новости - Гранты Иркутского областного отделения Российского географического общества …

Акробаты Иркутской области успешно выступили на командном первенстве России

05:06 - Иркутск. Сибирские новости - Акробаты Иркутской области успешно выступили на командном первенстве России …