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Акробаты Иркутской области успешно выступили на командном первенстве России

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Иркутск. Сибирские новости - Акробаты Иркутской области успешно выступили на командном первенстве России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Соревнования прошли со 2 по 6 апреля в Раменском Московской области и собрали более 500 спортсменов из 37 регионов страны.

Команда юношей в составе Антона Цицарева и Дмитрия Андреева из Иркутска и Виталия Комсикова и Льва Димитрова из Братска завоевала четыре серебряные медали среди 22 команд в прыжках на двойном минитрампе. В этой же дисциплине иркутянки Наталья Кузнецова, Полина Шишкина, Анастасия Кравцова и братчанка Дарья Неспанова заняли четвертое место, уступив 1/10 балла бронзовым призеркам из Краснодара.

В рамках командного первенства России прошли всероссийские соревнования «Надежды России», в которых воспитанник Дворца спорта «Юность» Антон Цицарев завоевал золотую медаль в прыжках на двойном минитрампе по программе мастеров спорта. Тем самым он прошел первый этап отбора на первенство мира, которое состоится в ноябре 2017 года в Болгарии.

По результатам командного первенства России Антон Цицарев и Анастасия Кравцова получили право принять участие в Спартакиаде учащихся, которая запланирована на июль 2017 года в Краснодаре.

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2017-04-12 05:06:25




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