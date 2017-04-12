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Гранты Иркутского областного отделения РГО в 2017 году получат 15 проектов
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Иркутск. Сибирские новости - Гранты Иркутского областного отделения Российского географического общества (ИОО РГО) в 2017 году получат 15 проектов. На эти цели в общей сложности выделено 1,77 млн руб. Об этом ученый секретарь общества Светлана Лесных сообщила во вторник на заседании Попечительского совета ИОО РГО, которое провел губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
В частности, попечители профинансируют образовательную экспедицию «Зов Памяти», заявленную черемховским лицеем, VI Межрегиональную олимпиаду по географии среди учащихся 8 - 11 классов «Географический Олимп», которую организует Иркутский государственный педагогический институт. В номинации «Сохранение объектов живой природы» победителями грантового конкурса стали проекты «Родники мои серебряные» администрации Подкаменского муниципального образования, выращивание посадочного материала сосны обыкновенной в поселке Озерный Братского района. На средства грантов будет снята серия научно-популярных минифильмов о подводной жизни озера Байкал, создана экскурсионная тропа в мемориальном парке усадьбы В. П. Сукачева в Иркутске, изданы вторая книга краеведческой энциклопедии «Наследие земли Жигаловской» и учебное пособие по краеведению «Тропою памяти», а также реализуется ряд других проектов.
О планах ИОО РГО на текущий год рассказал председатель областного отделения Леонид Корытный. Среди особо значимых мероприятий он отметил конференцию «Экологический риск», которая пройдет 19 апреля в Институте географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, научную экспедицию «Байкал - Аляска», намеченную на июнь - август. Для ее проведения уже строится катамаран, экспедиция готовится при активном содействии Правительства региона и будет приурочена, в том числе, к 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 80-летию Иркутской области.
Также область получила официальное приглашение принять в октябре участие в III фестивале Русского географического общества. Тема мероприятия будет посвящена народам России, организаторы ставят цель показать богатство и разнообразие культуры всех регионов страны. Губернатор С. Левченко уже дал поручение областному министерству культуры и архивов проработать программу участия региона в данном мероприятии.
"Фестиваль будет совпадать с Днями Иркутской области в Государственной Думе и в Совете Федерации. И, я думаю, что мы на Попечительском совете Иркутского отделения РГО сформулируем, кого еще из этнических коллективов, помимо предложенных министерством культуры, мы могли бы отправить на фестиваль Русского географического общества, чтобы представить все многообразие этносов, которое у нас есть", - предложил С. Левченко.
Также глава региона сообщил, что Дни Иркутской области начинаются уже весной, в том числе в Москве. Так, в парке им. Горького 19 мая пройдет большой праздник, в котором примут участие 350 артистов из Иркутской области.
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2017-04-12 05:08:58
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