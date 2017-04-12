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Жителей Иркутской области приглашают на общественные слушания по строительству «Шурэнской ГЭС» в Монголии

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Иркутск. Сибирские новости - Общественные консультации по предварительному варианту Технического задания Региональной экологической оценки (РЭО) и Оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствии (ОВОС и СП) проектов «Шурэнская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ» в Монголии пройдут в Иркутской области в мае текущего года. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Так, 16 мая слушания состоятся в Слюдянке, на следующий день - в Еланцах, а 18 мая - в Иркутске. Все устные замечания и мнения, высказанные участниками в ходе консультаций, будут полностью записаны. Письменные отзывы в интернете и на консультациях должны быть также документированы.

Организаторы слушаний с монгольской стороны заверяют, что будут уделять полученным материалам должное внимание, и заинтересованные стороны будут проинформированы через «матрицу отзывов» о том, как данные отзывы предполагается учесть в заключительном варианте технического задания. Если комментарии не возможно будет включить в техзадание, то о том, по каким причинам это произошло, также должно сообщаться в «матрице отзывов».

Все документы консультаций будут доступны для общественности через публикации в Интернете. Дополнительные комментарии и замечания можно подавать в течение 30-ти дней после завершения общественных слушаний.

Более подробную информацию о предстоящих общественных консультациях можно получить, позвонив по номеру +00 976 70112689 или отправив письменный запрос по адресу admin@minis.mn, https://www.facebook.com/minis.wb, идентификатор Skype: MINIS WB и вайбер МИНИС +976 94129545. Также подробная информация о предстоящих общественных слушаниях и ссылках, по которым можно ознакомиться с предоставленными материалами, будет опубликована в федеральных, региональных и местных печатных СМИ, в том числе в номере газеты «Областная».

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2017-04-12 05:16:11




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