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Около 70% сельских педагогов выбрали денежную компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области около 70% сельских педагогов выбрали денежную компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Министр пояснил, что с 1 января 2017 года сельские педагоги в Иркутской области имеют право выбирать способы возмещения расходов по оплате отопления жилых помещений. В настоящее время с заявлением о выборе получения компенсации обратились 19,789 тыс. человек. Из них осуществили выбор предоставления компенсации в твердой денежной сумме 13,034 тыс. человек (66%), в размере фактических расходов - 6,755 тыс. человек (34%).

"Такой выбор граждан позволяет нам рассматривать вопрос о целесообразности введения аналогичного порядка по предоставлению компенсации для других региональных льготников", - отметил В. Родионов.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников представлялась в соответствии с Законом Иркутской области. До 1 января 2017 года компенсация предоставлялась в размере фактических расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения. 20 декабря в закон были внесены изменения, согласно которым возмещение расходов осуществляется по выбору педагогических работников. В размере фактических расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в части платы за жилое помещение - исходя из занимаемой общей площади, в части платы за отдельные виды коммунальных услуг - исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по ценам и тарифам, установленным в соответствии с законодательством. Альтернативный вариант - в твердой денежной сумме для педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности в южных районах Иркутской области - 1,7 тыс. руб в месяц и в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 2,5 тыс. руб в месяц.

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2017-04-12 05:19:11




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