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Детский омбудсмен взяла под личный контроль случай с избиением подростка в Боханском районе

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Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова взяла под личный контроль случай с избиением подростка в Боханском районе. Об этом сообщает пресс-служба аппарата детского омбудсмена.

«Все обстоятельства случившегося требуют тщательной проверки. Поэтому я намерена выехать в Боханский район, чтобы изучить ситуацию на месте и выяснить причины, которые привели к совершению преступления», - заявила С. Семенова.

Напомним, Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении двух 14-летних подростков из села Тихоновка Боханского района. Они подозреваются в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, 7 апреля подозреваемые совершили с 13-летним мальчиком насильственные действия сексуального характера, после чего нанесли ему телесные повреждения.

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2017-04-12 05:23:05




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