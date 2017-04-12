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Прокуратура проводит проверку по факту госпитализации воспитанников детского дома-интерната

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Иркутск. Сибирские новости - Органы прокуратуры Иркутской области проводят проверку по факту госпитализации в инфекционную больницу воспитанников Иркутского детского дома-интерната № 2 для умственно отсталых детей.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям всех органов, учреждений и их должностных лиц, уполномоченных на обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, включая эффективность взаимного обмена информацией о выявленных нарушениях, соблюдении санитарных требований и организации оказания медицинской помощи в доме-интернате», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, из Иркутского детского дома-интерната № 2 для умственно отсталых детей в медицинские учреждения госпитализированы семь детей. Один ребенок находится в Ангарске в реанимации, остальные - в Иркутске, где один из них также помещен в реанимацию.

Дети госпитализированы с подозрением на дизентерию. Точный диагноз будет известен в предстоящую пятницу. В настоящее время дети находятся в удовлетворительном состоянии, они стабильны. По данному факту следственный отдел по Свердловскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области также начал доследственную проверку.

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2017-04-12 05:26:24




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