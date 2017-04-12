Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 12.04.2017, 06:40
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.92 (+56.92)
EUR 60.57 (+60.57)
10 CNY 82.50 (+82.50)
Информер праздники сегодня

Депутат Госдумы просит Верховный суд проверить законность ареста мэра Тайшетского района

Версия для печати

Москва. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Алексей Пономарев (КПРФ) обратился к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой проверить законность ареста мэра Тайшетского района Александра Величко.

В адрес депутата в свою очередь поступило обращение от Иркутского областного комитета КПРФ с жалобой «на незаконный арест Александра Величко». Из обращения обкома партии следует, что мера пресечения в отношении мэра Тайшетского района была применена неправомерно.

«Прошу Вас дать указание проверить законность принятия решения Тайшетским городским судом Иркутской области от 11 февраля 2017 года о взятии под стражу мэра Тайшетского района Величко А. В.», - отмечается в письме А. Пономаренко, опубликованном на сайте Верховного суда.

Напомним, глава муниципалитета обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Предварительным следствием установлено, что бывший директор и учредитель одной из коммерческих организаций в 2013 году путем мошенничества оформил право собственности на объекты недвижимости - артезианские скважины (без осуществления их фактического строительства) на территории города Тайшета. При этом он заведомо знал, что еще в 2005 году они были построены за счет субсидии, полученной администрацией Тайшетского городского поселения из средств бюджета Иркутской области, чем причинил ущерб в особо крупном размере. В 2016 году предприниматель был избран мэром Тайшетского района.

Ссылки по теме:

2017-04-12 05:30:26




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!