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Жительница Иркутска обнаружила дома застреленными мужа и дочь

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Иркутск. Сибирские новости - Жительница Иркутска, вернувшись домой, обнаружила тела 16-летней дочери и 56-летнего мужа. Как сообщает портал Life.ru, по предварительной версии причиной гибели могло стать самоубийство.

"Девушка застрелилась. Потом домой пришел ее отец, увидел труп дочери и тоже застрелился. Оба погибших произвели выстрелы в голову из карабина "Вепрь". Калибр патронов 7,62 мм", - сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время следователи регионального СУ СКР выясняют все обстоятельства гибели девочки и ее отца.

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2017-04-12 05:35:49




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