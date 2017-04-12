Иркутских строителей привлекут для возведения объектов в рамках программы расселения аварийного жилья в Братске

Иркутск. Сибирские новости - Для возведения объектов в рамках программы расселения аварийного жилищного фонда на территории Братска будет привлекаться рабочая сила из Иркутска, а также стройотряды. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко во время совещания по теме исполнения Указа президента РФ № 600 на территории города Братска. В совещании также приняли участие председатель правительства Иркутской области Александр Битаров, министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина, мэр Братска Сергей Серебренников, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере прокуратуры Иркутской области Светлана Выскубова.



Как проинформировала присутствующих С. Свиркина, на сегодня в Братске расселена 41 тыс. кв. м аварийного жилья из 151 тыс. кв. м, что составляет около 30% от общего объема. При этом практически на весь оставшийся объем заключены контракты.



"С начала текущего года министерство уже по сути в ручном режиме совместно с муниципальным образованием ведет эту программу в Братске: периодически в территорию командируются наши специалисты. По результатам последнего визита моего заместителя составлены графики ведения строительных работ на всех строительных площадках, просчитано, сколько человек необходимо заводить на каждую площадку для ускорения темпов строительства. В городе реанимирован завод железобетонных изделий, что позволяет использовать местные стройматериалы, помогаем в решении вопросов со всеми ведомствами, которые задействованы в процессе. Таким образом, со стороны правительства Иркутской области предпринимаются все необходимые меры и механизмы для исполнения Указа президента в Братске", - подчеркнула министр.



Она также сообщила, что по итогам 2016 года в Фонд реформирования ЖКХ регион предоставил отчет о расселении почти 123 тыс. кв. м - недобор до целевого показателя за год сформирован в большей части именно из-за города Братска. Напомним, в декабре 2016 года во время визита в Иркутск заместителя министра строительства ЖКХ РФ Андрея Чибиса власти Братска обещали исполнить этап программы 2016 года до 1 апреля 2017 года, однако до сих пор целевой показатель не исполнен.



Мэр С. Серебренников отметил, что наиболее остро стоит проблема с рабочей силой на объектах одного из местных застройщиков: дополнительно необходимо около 180 человек. Сейчас, в силу ограниченного ресурса специалистов, строительство на площадках, где фиксируется задержка сроков, ведется в одну смену и с двумя выходными в неделю.

Губернатор такой график в условиях «горящих» сроков реализации программы назвал недопустимым.



"Организуем в Братск стройотряды, а также будем просить строительные компании Иркутска, чтобы они взяли на себя конкретные объекты в плане обеспечения рабочей силой. Кроме того, в целях оперативной подготовки документов будем рекомендовать муниципальному образованию сдачу объектов в два этапа, чтобы ускорить процесс. Уже сейчас необходимо начать проработку с отделениями БТИ в части обмера площадей, максимально быстро и четко отработать с переселяемыми гражданами на предмет уточнения расселяемых адресов, площади расселения и других вопросов", - сказал С. Левченко.



Губернатор дал поручение председателю правительства совместно с минстроем проработать эти вопросы в течение апреля.



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2017-04-12 06:08:11