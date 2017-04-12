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В Иркутской области разработали памятку по действиям на информацию в сети Интернет, несущую вред детям

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Иркутск. Сибирские новости - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области совместно с управлениями Роскомнадзора, Роспотребнадзора по региону, ГУ МВД и областной прокуратурой разработали памятку для родителей, педагогов, социальных работников и неравнодушных граждан с алгоритмом действий по блокированию информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, распространяемой в сети Интернет. Об этом сообщила ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области Светлана Тимофеева.

В памятке прописаны виды информации, распространение которой в РФ запрещено среди несовершеннолетних, а также перечень возможных действий, которые можно предпринять при обнаружении такой информации в сети Интернет. В частности, что необходимо сделать для того, чтобы подать заявку в Единый реестр доменных имен сайта Роскомнадзора в целях блокирования сайтов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей.

"Мы будем благодарны, если к работе по блокированию сайтов подключатся как можно больше неравнодушных граждан нашего региона. Только общими усилиями мы сможем уберечь наших детей от пагубных последствий воздействия данной информации", - подчеркнула С. Тимофеева.

2017-04-12 06:15:08




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