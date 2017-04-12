В конкурсах Российского фонда фундаментальных исследований победили четыре проекта ученых ИГУ
Иркутск. Сибирские новости - Четыре проекта ученых ИГУ вошли в список победителей конкурсов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 2017 года по гуманитарным и общественным наукам и отчетов по продолжающимся в 2017 году проектам.
Грантовую поддержку РФФИ получили два проекта доктора социологических наук Константина Григоричева - «Этнические рынки» в пространстве постсоветского сибирского города» и «Мигрантские локальности и городские мобильности (на примере Иркутска)».
Впервые проект «Этнические рынки» получил поддержку в 2016 году - грант РГНФ (фонд вошел в структуру РФФИ в 2016 году) в рамках основного конкурса заявок на проведение исследований научными коллективами.
По результатам рассмотрения отчетов за 2016 год экспертами фонда было принято решение о продолжение финансирования работ в 2017 году. Проект реализуется на базе лаборатории исторической и политической демографии ИГУ.
Второй проект участвовал в конкурсе научных исследований 2016 года, выполняемых коллективом молодых ученых под руководством ученых высшей квалификации (докторов наук). Исследование будет выполнено на базе лаборатории исторической и политической демографии ИГУ в течение 2017 - 2018 года.
Также, по сообщению пресс-службы ИГУ, поддержку получил проект кандидата философских наук Оксаны Полюшкевич «Социокультурные основы эмпатии». Проект участвовал в конкурсе научных исследований, выполняемых коллективами, полностью состоящими из молодых ученых. Поддержан в 2016 году, а по итогам первого года исследований фонд принял решение продолжить финансирование работ в 2017 году. Исследование выполняется на базе кафедры государственного и муниципального управления.
Четвертый проект - «Взаимоотношения исследовательской и практической психологии в СССР: историко-психологический анализ» (руководитель - доктор психологических наук Ольга Артемьева). Проект получил поддержку в рамках конкурса научных исследований, выполняемых коллективом, полностью состоящим из молодых ученых. Выполнение проекта предполагается на базе факультета психологии ИГУ в 2017 - 2019 годах.
«Получение каждого гранта на исследования в области социальных и гуманитарных наук очень важно для университета. Традиционно сильные позиции ИГУ как центра естественнонаучных исследований необходимо дополнять развитием научных исследований в широком спектре гуманитарных дисциплин. Этого требуют не только современные условия финансирования науки, в которых высокая грантовая активность стала одним из залогов успешного развития вузовской науки, но и позиционирование ИГУ как ведущего центра социально-гуманитарного развития региона», - отметил проректор по научной работе и международной деятельности Александр Шмидт.
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2017-04-12 07:37:50