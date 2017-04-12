Пункт информирования по вопросам профилактики заболеваний открылся в Иркутске

07:49 - Иркутск. Сибирские новости - Пункт информирования жителей Иркутска и гостей города по вопросам профилактики …

Фестиваль молодых избирателей пройдет в Иркутской области с 28 по 30 апреля

07:46 - Иркутск. Сибирские новости - Седьмой фестиваль молодых избирателей Иркутской области «Будущее за …

В рамках программы «Народные инициативы» в Иркутске реализуют 20 проектов

07:41 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках программы «Народные инициативы» в Иркутске реализуют …

В конкурсах Российского фонда фундаментальных исследований победили четыре проекта ученых ИГУ

07:37 - Иркутск. Сибирские новости - Четыре проекта ученых ИГУ вошли в список победителей конкурсов Российского …

В Иркутской области разработали памятку по действиям на информацию в сети Интернет, несущую вред детям

06:15 - Иркутск. Сибирские новости - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области …

Иркутских строителей привлекут для возведения объектов в рамках программы расселения аварийного жилья в Братске

06:08 - Иркутск. Сибирские новости - Для возведения объектов в рамках программы расселения аварийного жилищного …

Жительница Иркутска обнаружила дома застреленными мужа и дочь

05:35 - Иркутск. Сибирские новости - Жительница Иркутска, вернувшись домой, обнаружила тела 16-летней дочери …

Депутат Госдумы просит Верховный суд проверить законность ареста мэра Тайшетского района

05:30 - Москва. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Алексей Пономарев (КПРФ) …

Прокуратура проводит проверку по факту госпитализации воспитанников детского дома-интерната

05:26 - Иркутск. Сибирские новости - Органы прокуратуры Иркутской области проводят проверку по факту госпитализации …

Детский омбудсмен взяла под личный контроль случай с избиением подростка в Боханском районе

05:23 - Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова взяла …