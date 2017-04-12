В рамках программы «Народные инициативы» в Иркутске реализуют 20 проектов

Иркутск. Сибирские новости - В рамках программы «Народные инициативы» в Иркутске реализуют 20 проектов. Такое решение принято на заседании Общественной палаты города по итогам народного голосования. В этом году иркутяне представили около 200 инициатив, 96 из которых соответствовали условиям региональной программы «Народные инициативы» и были представлены для рейтингового голосования. Победителями стали проекты по благоустройству различных территорий, оборудованию парков и скверов, приобретению спортивного и музыкального оборудования, оргтехники.



"В число победителей вошли те инициативы горожан, которые набрали максимальное количество голосов в ходе народного голосования, организованного на сайте администрации города. На их реализацию будет выделено 20 млн руб. из областного бюджета и около 4 млн руб. из городского", - отметила председатель комитета городского обустройства Иркутска Елена Федорова.



Так, в Правобережном округе благоустроят территорию в микрорайоне Лесной, сквер для проведения массового отдыха и спортивного досуга в предместье Марата на пересечении улиц Шевцова, Петрова, Киренская, Николаева и оборудуют открытый городской скейт-парк, приобретут оргтехнику для проведения мероприятий ТОСов «Радищева», «Ручеек», «Лесной». В Октябрьском округе займутся обустройством игровой площадки для детей на территории детского сада № 28 и универсальной спортивной площадки на территории средней школы № 14, благоустроят стадион в районе домов 203а - 215а на улице Байкальской, приобретут спортивное оборудование для лыжной базы школы № 20, оргтехнику и музыкальное оборудование для ТОС округа. В Ленинском округе установят хоккейный корт возле детсада № 95 и спортивно-развлекательную многофункциональную площадку у филиала дома детского творчества № 5 в мкр Жилкино, благоустроят детскую площадку на улице Красный путь в районе домов 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, а также благоустроят сквер на пересечении улиц Муравьева - Ленинградская - Просвещения. Кроме этого, приобретут музыкальное и мультимедийное оборудования для проведения праздников и занятий в ТОС «Мудрость» и оргтехнику и музыкальное оборудование для ТОС округа. В Свердловском округе установят спортивное оборудование возле средней школы № 6, а также оборудуют спортплощадку школы № 80 тренажерами и разобьют сквер в районе ЖК «Союз».



Напомним, что проект «Народные инициативы» реализуется в Иркутской области с 2011 года. Иркутск участвует в нем второй раз. В прошлом году иркутяне представили более 200 идей по развитию и благоустройству города. В рейтинговом голосовании участвовали 55 проектов. Около 12 тыс. горожан выбрали 35 лучших, которые были одобрены и утверждены на заседании Общественной палаты Иркутска. Это были проекты по благоустройству скверов, ремонту дорог и установке уличного освещения, восстановлению спортивных и детских площадок, а также реконструкции лестниц и общественных пространств.



Ссылки по теме:



2017-04-12 07:41:40