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Фестиваль молодых избирателей пройдет в Иркутской области с 28 по 30 апреля

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Иркутск. Сибирские новости - Седьмой фестиваль молодых избирателей Иркутской области «Будущее за молодежью!» пройдет 28 - 30 апреля. Главная его цель - повышение правовой, электоральной культуры молодежи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, формирование у них гражданской ответственности, высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга. Участниками фестиваля станут молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет.

Фестиваль, как и в прошлом году, пройдет по схеме территориальных центров. В отличие от шестого фестиваля, на этот раз их будет не три, а два: Братск - в северной части региона и Ангарский - в южной. «Два составных мероприятия в рамках фестиваля будут иметь единую программу, общую символику и оформление», - сообщает Молодежная избирательная комиссия Иркутской области.

«Будущее за молодежью!» проводится Избирательной комиссией Иркутской области с 2007 года. Опыт, приобретенный организаторами за девять лет существования фестиваля, достаточно обширен и позволяет сделать вывод об успешности самого формата мероприятия. Образовательная, познавательная составляющая в программе сочетается с игровой и творческой, упрощая знакомство с избирательной тематикой и восприятие непростой информации.

Так, в рамках основного этапа молодежного фестиваля проводятся творческий конкурс (презентация команд), деловая игра «Выборы Президента Республики ФЕМИО», интеллектуальный квест, мастер-классы, круглые столы, конкурсы, спортивные состязания.

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2017-04-12 07:46:20




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