|
..
|Центробанк РФ
|USD
|56.92
|
↑
|
(+56.92)
|EUR
|60.57
|
↑
|
(+60.57)
|10 CNY
|82.50
|
↑
|
(+82.50)
|
Фестиваль молодых избирателей пройдет в Иркутской области с 28 по 30 апреля
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - Седьмой фестиваль молодых избирателей Иркутской области «Будущее за молодежью!» пройдет 28 - 30 апреля. Главная его цель - повышение правовой, электоральной культуры молодежи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, формирование у них гражданской ответственности, высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга. Участниками фестиваля станут молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет.
Фестиваль, как и в прошлом году, пройдет по схеме территориальных центров. В отличие от шестого фестиваля, на этот раз их будет не три, а два: Братск - в северной части региона и Ангарский - в южной. «Два составных мероприятия в рамках фестиваля будут иметь единую программу, общую символику и оформление», - сообщает Молодежная избирательная комиссия Иркутской области.
«Будущее за молодежью!» проводится Избирательной комиссией Иркутской области с 2007 года. Опыт, приобретенный организаторами за девять лет существования фестиваля, достаточно обширен и позволяет сделать вывод об успешности самого формата мероприятия. Образовательная, познавательная составляющая в программе сочетается с игровой и творческой, упрощая знакомство с избирательной тематикой и восприятие непростой информации.
Так, в рамках основного этапа молодежного фестиваля проводятся творческий конкурс (презентация команд), деловая игра «Выборы Президента Республики ФЕМИО», интеллектуальный квест, мастер-классы, круглые столы, конкурсы, спортивные состязания.
Ссылки по теме:
2017-04-12 07:46:20
Комментарии
|
|
Пункт информирования по вопросам профилактики заболеваний открылся в Иркутске
07:49 - Иркутск. Сибирские новости - Пункт информирования жителей Иркутска и гостей города по вопросам профилактики …
Фестиваль молодых избирателей пройдет в Иркутской области с 28 по 30 апреля
07:46 - Иркутск. Сибирские новости - Седьмой фестиваль молодых избирателей Иркутской области «Будущее за …
В рамках программы «Народные инициативы» в Иркутске реализуют 20 проектов
07:41 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках программы «Народные инициативы» в Иркутске реализуют …
В конкурсах Российского фонда фундаментальных исследований победили четыре проекта ученых ИГУ
07:37 - Иркутск. Сибирские новости - Четыре проекта ученых ИГУ вошли в список победителей конкурсов Российского …
В Иркутской области разработали памятку по действиям на информацию в сети Интернет, несущую вред детям
06:15 - Иркутск. Сибирские новости - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области …
Иркутских строителей привлекут для возведения объектов в рамках программы расселения аварийного жилья в Братске
06:08 - Иркутск. Сибирские новости - Для возведения объектов в рамках программы расселения аварийного жилищного …
Жительница Иркутска обнаружила дома застреленными мужа и дочь
05:35 - Иркутск. Сибирские новости - Жительница Иркутска, вернувшись домой, обнаружила тела 16-летней дочери …
Депутат Госдумы просит Верховный суд проверить законность ареста мэра Тайшетского района
05:30 - Москва. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Алексей Пономарев (КПРФ) …
Прокуратура проводит проверку по факту госпитализации воспитанников детского дома-интерната
05:26 - Иркутск. Сибирские новости - Органы прокуратуры Иркутской области проводят проверку по факту госпитализации …
Детский омбудсмен взяла под личный контроль случай с избиением подростка в Боханском районе
05:23 - Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова взяла …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду переменная облачность, местами, днем по северу в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, метели. Ветер ночью юго-западный, юго-восточный 5 - 10 м/с, порывы 11 - 16 м/с, днем западный, северо-западный 5 - 10 м/с, порывы 15 - 20 м/с, в южных районах порывы 12 - 17 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сегодня на одну вакансию на hh.ru в Иркутске приходится 6,4 резюме. Самой конкурентной областью в первом квартале 2017 года осталась сфера «Государственная служба», где на одно предложение претендуют 27 соискателя.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
На БрАЗе началась подготовка к летнему оздоровительному сезону. Для детей сотрудников РУСАЛа будет работать корпоративный лагерь. Также в этом году металлурги приобретут путевки в санатории города для юных братчан, чьи родители не трудятся на алюминиевом заводе.
21 молодой работник дочерних обществ НК «Роснефть» стал победителем Всероссийского конкурса «Новая идея» на лучшую научно - техническую разработку среди молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса, который проводился под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации при поддержке общественных и профессиональных организаций.
Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 апреля 2017 года достиг 15,6 млрд рублей, что на 58% больше показателя на 1 января 2017 года и на 56% по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года.