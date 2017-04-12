Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 12.04.2017, 08:41
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.92 (+56.92)
EUR 60.57 (+60.57)
10 CNY 82.50 (+82.50)
Информер праздники сегодня

Пункт информирования по вопросам профилактики заболеваний открылся в Иркутске

Фото: Александр Новиков
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Пункт информирования жителей Иркутска и гостей города по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни открылся в ТРК «КомсоМОЛЛ». В павильоне, расположенном в цокольном этаже торгового комплекса, в течение всего года бесплатно будут оказывать консультативно-диагностическую медицинскую помощь сотрудники ведущих лечебно-профилактических учреждений региона.

Цель проекта - привлечь внимание людей к их собственному здоровью, важности профилактических осмотров и выявления факторов риска. Специально для этого на протяжении всего года в павильоне будут работать специалисты 38 медучреждений области. С 11 по 15 апреля включительно в пункте информирования с 12:00 до 19:00 часов будут работать медицинские специалисты Центра здоровья Иркутской городской клинической больницы № 1.

«Все желающие абсолютно бесплатно смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, неинвазивным методом определить степень насыщения крови кислородом, измерить силу в руках и индекс массы тела, замерить концентрацию углекислого газа в выдыхаемом воздухе и получить консультацию врача-терапевта», - сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Уже с 17 по 22 апреля «эстафетную палочку» примут врачи Центра здоровья Иркутской городской клинической больницы № 8, которые также будут проводить медицинские обследования: измерение артериального давления, веса, роста, индекса массы тела, сахара в крови. Помимо этого планируются консультации по здоровому питанию и здоровому образу жизни.

В рамках работы павильона получить информацию по детскому здоровью, а также показать малыша врачам-педиатрам можно будет с 24 по 29 апреля, во время работы в ТРК «КомсоМОЛЛ» специалистов Иркутской городской детской поликлиники № 6.

В мае в пункте профилактики будут работать специалисты следующих лечебно-профилактических учреждений: Иркутская медико-санитарная часть № 2, Иркутская государственная областная клиническая больница, Иркутский областной центр СПИД и Иркутская городская клиническая больница № 10.

2017-04-12 07:49:52




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!