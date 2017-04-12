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Пункт информирования по вопросам профилактики заболеваний открылся в Иркутске
Фото: Александр Новиков
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Иркутск. Сибирские новости - Пункт информирования жителей Иркутска и гостей города по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни открылся в ТРК «КомсоМОЛЛ». В павильоне, расположенном в цокольном этаже торгового комплекса, в течение всего года бесплатно будут оказывать консультативно-диагностическую медицинскую помощь сотрудники ведущих лечебно-профилактических учреждений региона.
Цель проекта - привлечь внимание людей к их собственному здоровью, важности профилактических осмотров и выявления факторов риска. Специально для этого на протяжении всего года в павильоне будут работать специалисты 38 медучреждений области. С 11 по 15 апреля включительно в пункте информирования с 12:00 до 19:00 часов будут работать медицинские специалисты Центра здоровья Иркутской городской клинической больницы № 1.
«Все желающие абсолютно бесплатно смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, неинвазивным методом определить степень насыщения крови кислородом, измерить силу в руках и индекс массы тела, замерить концентрацию углекислого газа в выдыхаемом воздухе и получить консультацию врача-терапевта», - сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Уже с 17 по 22 апреля «эстафетную палочку» примут врачи Центра здоровья Иркутской городской клинической больницы № 8, которые также будут проводить медицинские обследования: измерение артериального давления, веса, роста, индекса массы тела, сахара в крови. Помимо этого планируются консультации по здоровому питанию и здоровому образу жизни.
В рамках работы павильона получить информацию по детскому здоровью, а также показать малыша врачам-педиатрам можно будет с 24 по 29 апреля, во время работы в ТРК «КомсоМОЛЛ» специалистов Иркутской городской детской поликлиники № 6.
В мае в пункте профилактики будут работать специалисты следующих лечебно-профилактических учреждений: Иркутская медико-санитарная часть № 2, Иркутская государственная областная клиническая больница, Иркутский областной центр СПИД и Иркутская городская клиническая больница № 10.
2017-04-12 07:49:52
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