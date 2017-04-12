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Объекты ВСТО в Иркутской области летом запитают по новой ЛЭП из Якутии

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Владивосток. Сибирские новости - С середины 2017 года подстанция «Пеледуй» в Западном энергорайоне Якутии станет основным источником питания двух нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО) в Иркутской области. Информация об этом прозвучала в ходе выездной встречи главного инженера АО «ДВЭУК» Анатолия Максимова с главным инженером ООО «Транснефть - Восток» Виталием Жуковым.

«Мы проводим модернизацию своей подстанции для последующего подключения НПС-8 и строящейся НПС-9 в рамках программы присоединения дополнительных мощностей нефтепровода. Пробные пуски запланированы на июль, к этому времени оператор ВСТО закончит строительство двух цепей ЛЭП протяженностью 114 км, которая соединит транзитную подстанцию в Якутии и объекты нефтепровода в Иркутской области», - отметил А. Максимов.

Напомним, ранее в АО «ДВЭУК» поступила заявка ООО «Транснефть - Восток» на технологическое присоединение НПС № 8 и 9 к новому источнику питания - ПС «Пеледуй». В настоящее время эти нефтеперекачивающие станции запитаны от Талаканской ГТЭС через электросетевую инфраструктуру напряжением 110 кВ.

Смена источника питания предполагает строительство заявителем двух ЛЭП 220 кВ и подстанции 220/10 кВ, а также перевод существующих сетей 110 кВ на напряжение 220 кВ. Мощность присоединяемых НПС на первоначальном этапе составит 25,8 МВт, в 2019 году она будет увеличена до 47,8 МВт.

Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» является лидером в реализации инвестиционных проектов по развитию электроэнергетической инфраструктуры ДФО.

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2017-04-12 11:58:58




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