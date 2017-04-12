В доме координатора «Открытой России» в Иркутской области Ольги Жаковой прошли обыски

Иркутск. Сибирские новости - В доме координатора «Открытой России» в Иркутской области Ольги Жаковой прошли обыски. Они продолжались три часа. Из дома были изъяты все носители информации: компьютер, флешки, диски, видеокамера.



Как рассказала в беседе с «Сибирскими новостями» О. Жакова, обыск проводился в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 171 - «Незаконное предпринимательство». «Дело заведено на фирму «Траст-ойл», в которой мой муж перестал работать еще в мае 2016 года. Фирму обвиняют в хранении ГСМ свыше 1 тыс. тонн без лицензии, хотя еще в прошлом году Ростехнадзор проводил проверку и дал заключение, что там меньше 1 тыс. тонн», - сообщила О. Жакова.



При этом, по ее словам, с обысками пришли не только к ней, но и к ее знакомым. «У одного выломали дверь, а потом оказалось, что в постановлении не тот адрес. Убежали, а дверь так и осталась выломанной», - говорит О. Жакова.



Она уверена, что все обыски связаны с ее деятельностью в движении «Открытая Россия». «Давление на меня оказывается уже на протяжении 10 месяцев. Моему мужу сказали, что я слишком активно занимаюсь оппозиционной деятельностью», - сказала О. Жакова.



Ранее, в ноябре 2016 года, к О. Жаковой уже приходили с обыском, но не в квартиру, а в офис «Газеты Ольги Жаковой». Выпуск газеты после этого пришлось приостановить.



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2017-04-12 12:17:44