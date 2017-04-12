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В Саянске будут судить директора сельскохозпредприятия за невыплату зарплаты работникам

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Иркутск. Сибирские новости - Саянский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «СХ Кундуйское», подозреваемого в невыплате заработной платы работникам предприятия свыше двух месяцев.

«По версии следствия, с марта по июль 2016 года руководством предприятия при наличии денежных средств на расчетном счете, из корыстной и иной личной заинтересованности полностью не выплачивалась заработная плата 45 работникам предприятия», - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области. Сумма задолженности составила более 1,5 млн руб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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2017-04-12 12:19:11




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