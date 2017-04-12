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Иркутская область попросит минсельхоз РФ помочь в решении жилищных проблем соцработников на селе

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Министерство сельского хозяйства Иркутской области планирует обратиться в федеральное профильное министерство, чтобы решить проблему, связанную с невозможностью работников социальной сферы, проживающих в сельской местности, получить социальные выплаты на строительство жилья. Об этом на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии, и сельском хозяйстве Законодательного Собрания 12 апреля сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Депутаты рассмотрели доклад о реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области». «Мы можем выйти с предложением на минсельхоз России, чтобы они предусмотрели хотя бы минимальный лимит средств именно на данную категорию жителей села. Чтобы не было такого, что они получают поддержку по остаточному принципу», - заявил И. Сумароков.

О том, что работники социальной сферы, проживающие в сельской местности, остаются за пределами подпрограммы, сообщил председатель комитета Кузьма Алдарова. По его словам, за три года им так и не удалось улучшить свои жилищные условия. Действительно, в настоящее время среди жителей сельской местности старше 35 лет нет ни одного работника социальной сферы, который бы получил выплату на строительство жилья. Такая же ситуация сложилась и по иным категориям граждан. Пока свои жилищные условия могут улучшить только те селяне, которые работают в организациях агропромышленного комплекса.

Что касается селян моложе 35 лет, то в этом случае дела обстоят немного лучше. Это связано с тем, что именно на молодых предусмотрено 70% всех средств федерального и областного бюджета для улучшения жилищных условий.

На сегодня условия очередности определены федеральной программой. Единственная возможность решить проблему на региональном уровне - предусмотреть дополнительно средства областного бюджета на эти цели и разработать отдельный порядок для данной категории лиц.

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2017-04-12 12:21:53




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