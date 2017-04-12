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Всероссийская акция "Волонтерский космический забег" состоялась в Иркутской области

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - На стадионе "Труд" 12 апреля в 11:00 состоялась Всероссийская акция "Волонтерский космический забег", посвященная 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Цель акции - развитие волонтерской деятельности как эффективного инструмента гражданско-патриотического воспитания.

В массовом забеге приняли участие представители добровольческих движений, молодежного правительства Иркутской области, лидеры некоммерческих организаций, молодежных спортивных объединений, гражданских активистов, представителей органов власти. В Акции приняли участие 50 волонтеров, в том числе представители Российского союза молодежи, Российского движения школьников, военно-патриотических клубов «Ратник» и «Патриот», юнармейцы, школьники и студенты педагогического колледжа. Участники преодолели символичную дистанцию 1957 метров. По средствам видеообращения к участникам забега с борта Международной космической станции «Мир» обратился космонавт 51-ой экспедиции. "Здоровый образ жизни помогает держать себя в форме и ощутить внутреннюю гармонию. Для космонавтов это очень важно, отличная подготовка - залог космического успеха", - рассказал бортинженер 51 экспедиции на Международную космическую станцию Олег Новицкий.

Организаторами всероссийской акции выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр и государственная корпорация космической деятельности "Роскосмос", министерства по молодежной политике Иркутской области.

2017-04-12 12:34:20




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