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Выставка "Сибпродовольствие" пройдет в Иркутске в апреле

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - XXIII выставка продуктов питания, сырья, упаковки, оборудования и технологий для их производства «Сибпродовольствие» пройдет в Иркутске с 18 по 21 апреля 2017 года. В выставке примут участие более 70 организаций.

Выставка проводится для демонстрации новых тенденций развития пищевой индустрии, содействия насыщению регионального рынка качественными продовольственными товарами, внедрения прогрессивных технологий в производство продуктов питания, торгового оборудования. "В рамках деловой программы состоится круглый стол «О качестве и безопасности продуктов питания». Будут обсуждаться актуальные вопросы качества и безопасности продуктов питания, государственного и общественного контроля за соблюдением требований при производстве и реализации пищевой продукции", - сообщила начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции министерства сельского хозяйства Иркутской области Ирина Ремезова.

Запланировано проведение дегустационного конкурса «Иркутская новинка», по итогам которого победители будут отмечены медалями и дипломами. В дни выставки состоятся также ярмарка продуктов питания от местных сельхозпроизводителей, семинар «Основные тенденции в полимерной упаковке в мире», презентации продовольственных товаров. Во время работы выставки планируется организовать продажу птицы и сельхозживотных.

"Мы уверены, что данная выставка поможет нашим предприятия потребительского рынка и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности в укреплении существующих деловых контактов и установлении новых", - отметила начальник отдела развития потребительского рынка службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Татьяна Краева.

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2017-04-12 12:36:47




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