Объекты ВСТО в Иркутской области летом запитают по новой ЛЭП из Якутии 11:58 - Владивосток. Сибирские новости - С середины 2017 года подстанция «Пеледуй» в Западном энергорайоне …

В доме координатора «Открытой России» в Иркутской области Ольги Жаковой прошли обыски 12:17 - Иркутск. Сибирские новости - В доме координатора «Открытой России» в Иркутской области Ольги …

В Саянске будут судить директора сельскохозпредприятия за невыплату зарплаты работникам 12:19 - Иркутск. Сибирские новости - Саянский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области …

Проект закона о бесплатном предоставлении земель рекомендовано принять в окончательном чтении 13:10 - Иркутск. Сибирские новости - Проект закона о внесении изменений в региональный закон «О бесплатном …

Заметки на полях

В Иркутске в четверг +18°С Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность, на большей части северных и верхнеленских районов, на остальной территории местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в центральных и южных районах без осадков. Ветер западный, северо-западный 5 - 10 м/с, порывы 13 - 18 м/с, в северных районах поземки.

Эксклюзив

Туристическая отрасль – это мультипликационный эффект для экономики всего региона Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.

«Рукописи не горят…», они неожиданно выходят из тени забвения Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.

Обзоры рынков

В Иркутске на одну вакансию приходится 6,4 резюме Иркутск. Сибирские новости - Сегодня на одну вакансию на hh.ru в Иркутске приходится 6,4 резюме. Самой конкурентной областью в первом квартале 2017 года осталась сфера «Государственная служба», где на одно предложение претендуют 27 соискателя.

Актуально

Металл для ложки императора Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!

Алексей Гордин: Иркутская область обязана быстро перестроиться и войти в цифровой мир Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.

Пресс-релиз

РУСАЛ запускает конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто» ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на грантовый конкурс поддержки и развития общегородского и корпоративного волонтерства «Помогать просто».

АО «Ангарскцемент» посетили с экскурсией студенты индустриального техникума Работники Ангарского цементно-горного комбината провели экскурсию для студентов Ангарского индустриального техникума. В ходе мероприятия, состоявшегося 28 марта, завод посетили второкурсники, которые получают специальность «Монтаж и техническая эксплуатация технологического оборудования».