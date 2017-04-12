Решением вопроса замещающих производств на АЭХК займется специальная рабочая группа

Иркутск. Сибирские новости - Привлекательность инвестиционной площадки АО «Ангарский электролизный химический комбинат» (входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») оценил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе сегодняшней рабочей поездки на предприятие. Глава региона осмотрел производственную площадку предприятия и принял участие в совещании с президентом АО «ТВЭЛ» Юрием Олениным, министром экономического развития Антоном Логашовым, генеральным директором АО «АЭХК» Александром Дудиным, представителями исполнительной власти региона и муниципалитета.



Ангарский электролизный химический комбинат основан в 1954 году и до 2014 года представлял собой комплекс сублиматного (конверсионного) и разделительного производств. В связи со строительством нового конверсионного завода на АО «Сибирский химический комбинат» в г. Северск Томской области руководством Росатом было принято решение об остановке с 1 апреля 2014 года сублиматного производства на АО «АЭХК» с последующим выводом его из эксплуатации. Основной вид деятельности предприятия - услуги по обогащению гексафторида урана.



В настоящее время промышленная площадка комбината обладает свободными производственными площадями, развитой транспортной инфраструктурой и системой обеспечения энергоресурсами. Перспективы развития комбината рассматриваются в двух направлениях.



Первый - проведение работ по выводу из эксплуатации зданий и сооружений остановленных производств. В 2016 году АЭХК вошел в федеральную целевую программу, которая предполагает финансирование работ по данному направлению.



Второй - это открытие неядерных бизнесов. В целях замещения ядерных производств на площадке АО «АЭХК» в разработке находится четыре проекта общепромышленной деятельности: трифлаты, сорбенты, кварц и ниобий-тантал.



"АЭХК выпускает продукцию высокого качества в том объеме, который востребован рынком. Однако новые технологии привели к оптимизации численности людей, работающих на комбинате. Наша задача - понять, чем можно заполнить освободившиеся производственные площади, появившиеся в результате внедрения новых технологий, - сказал С. Левченко. - На АЭХК большие корпуса - километровой длины. Делать здесь небольшие производства не имеет смысла. Производства должны иметь масштабный характер".



Как отметил глава региона, правительство области готово оказывать содействие в развитии на площадке АЭХК неядерных производств и привлекать инвесторов с якорными проектами. Для этого принято решение создать рабочую группу в составе представителей правительства Иркутской области, АО «ТВЭЛ», администрации АГО и АЭХК, которую возглавит А. Логашов.



"Есть все предпосылки к тому, - подчеркнул Ю. Оленин, - что при поддержке областного и городского руководства площадка ТВЭЛ в Ангарске приобретет качественно новый облик, а развернутые здесь инновационные производства станут создавать продукты, которыми не только Иркутская область, но и Россия будут гордиться. Сосредоточенный на АЭХК высокоинтеллектуальный кадровый потенциал - гарантия того, что проект будет успешным".



С. Левченко отметил, что будет продолжаться сотрудничество в социальной сфере: "У нас действует соглашение с «Росатомом», которое выполняется с обеих сторон. Есть увеличение поступлений в консолидированный бюджет области, мы больше даем в бюджет Ангарска различных субсидий и дотаций, планируем эту практику и дальше. Недавно я встречался с мэром Ангарска, который обратился с просьбой об увеличении доли регионального софинансирования строительства школы в 7 мкр города. Мы пошли на это. Есть и другие объекты, которые делаются с помощью области. Мы будем продолжать помогать Ангарску в большем объеме, чем в предыдущие годы".



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2017-04-12 12:40:19