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В Иркутске продолжается проектирование общественных пространств

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Иркутск. Сибирские новости - Проекты благоустройства общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжают рассматривать в Иркутске. В обсуждениях уже приняли участие около двухсот жителей Ленинского и Правобережного округов. В Октябрьском округе такое мероприятие пройдет 13 апреля (10:00, ДК «Дружба», проспект Маршала Жукова, 56). На нем обсудят проектирование площади Конституции, бульвара Постышева, набережной в микрорайоне Солнечный и Иерусалимской лестницы. 14 апреля в Свердловском округе (Технопарк ИРНИТУ, улица Игошина, 1а, 18:30) обсудят, какие функциональные зоны появятся на пляже Якоби. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по градостроительной политике Ольга Иванова.

О. Иванова отметила, что в Ленинском округе большой интерес жителей вызвало проектирование сада Томсона, который является знаковым местом Иркутска, а также имеет большое значение для селекционной науки. Было отмечено, что при проектировании его благоустройства необходимо сохранить уникальность имеющихся растений и деревьев и создать комфортную зону отдыха. Кроме этого, присутствующие обсудили развитие парка Комсомольский, предложив организовать здесь парк развлечений с аттракционами, оборудовать детские площадки, установить фонтан.

В Правобережном округе было рассмотрено благоустройство островов Юность и Конный. Принято решение о зонировании территории, где предусмотрены места для отдыха, занятий спортом, проведения городских и музыкальных мероприятий, а также установка арт-объектов. Горожане высказались за сохранение зоны зеленых насаждений и создание дендрария сибирской растительности.

"Активное участие жителей в создании комфортной городской среды - это одно из важнейших направлений развития городского партнерства. Мы вовлекаем жителей в диалог через процессы соучаствующего проектирования. Прежде чем что-то создавать, спрашиваем горожан о том, какими они видят парки или скверы, чего хотят, будут ли участвовать в дальнейшей реализации проекта. Иркутяне сами определят, как будет выглядеть город, а Иркутск приобретет уникальный облик", - подчеркнула О. Иванова.

В комитете также отметили, что сегодня идет процесс выстраивания коммуникаций между представителями власти, жителями, бизнес-сообществом, архитекторами и дизайнерами. В мероприятиях могут принимать участие все горожане. Дополнительную информацию можно получить в окружных администрациях и в комитете по градостроительной политике по тел. 52-04-75.

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2017-04-12 12:42:20




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