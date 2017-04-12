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Институт наставничества предлагают возродить в школах Иркутской области
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Иркутск. Сибирские новости - В образовательных организациях Иркутской области необходимо возрождать институт наставничества. Этот вопрос планируется обсудить на совещании с представителями муниципальных органов управления образованием. Об этом сообщила глава регионального ведомства Валентина Перегудова на встрече со студентами педагогического института Иркутского государственного университета.
"Мы хотим проанализировать сохранившиеся практики в этой сфере, выделить наиболее успешный опыт и наметить план первоочередных действий по развитию института наставничества для молодых педагогов в общеобразовательных организациях региона. Необходимо, чтобы, приходя на работу в школу, вчерашний выпускник не был предоставлен сам себе, чтобы знал, что есть старший товарищ, к которому всегда можно обратиться и за советом, и за поддержкой. Со своей стороны, министерство образования Иркутской области всегда открыто для работников образовательных организаций, студентов, наши специалисты готовы оказывать консультативную и практическую помощь по всем вопросам в рамках своей компетенции", - пояснила министр.
В. Перегудова также отметила, что лично готова курировать выпускников педагогических направлений, изъявивших желание работать в общеобразовательных организациях, в том числе следить за соблюдением их трудовых прав.
В ходе встречи министр образования обсудила со студентами вопросы престижа профессии учителя, условия работы молодых педагогов, перспективы профессионального развития и карьерного роста.
По информации В. Перегудовой, по итогам 2016 года средняя заработная плата учителей в общеобразовательных организациях составила 31,9 тыс. руб. Планируется, что в соответствии с указами президента РФ Владимира Путина к 2018 году она будет увеличена. При этом министр пояснила, что одна ставка учителя-предметника - это 18 часов нагрузки в неделю, то есть примерно три часа в день, а заработная плата складывается из гарантированной части и стимулирующих выплат, размер которых напрямую зависит от учителя, его профессиональной активности, внеурочной работы и может отличаться в каждом конкретном случае.
Кроме того, во многих муниципальных образованиях Иркутской области молодым учителям до 29 лет установлен дополнительный повышающий коэффициент в размере от 5 до 20% от оклада в зависимости от стажа работы в образовательной организации. В отдельных муниципалитетах, например, в городах Иркутске, Саянске, Черемховском и Нижнеудинском районах, размер повышающего коэффициента доходит до 60%.
В некоторых муниципальных образованиях молодым специалистам осуществляется единовременная выплата - подъемные. В зависимости от территории, их размер может достигать 100 тыс. руб. Также молодые учителя, пришедшие на работу сразу после окончания учебного заведения, могут претендовать на единовременную выплату из бюджета Правительства Иркутской области.
В 22-х муниципальных образованиях региона при трудоустройстве педагогическим работникам предоставляется ведомственное жилье по договору социального найма. Для оказания помощи молодым специалистам в приобретении собственного жилья в Иркутской области действуют региональные и федеральные целевые программы: «Молодым семьям - доступное жилье», «Обеспечение жильем молодых семей», «Жилье для российской семьи», «Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках которых возможно получить субсидию на приобретение или строительство жилья в сельской местности в размере 70% от общей стоимости.
Отвечая на вопросы представителей университета о выделении бюджетных мест, В. Перегудова отметила, что при согласовании контрольных цифр приема обучения граждан за счет средств федерального бюджета на очередной учебный год ведомство уделяет особое внимание формированию структуры и объемов контрольных цифр приема по педагогическим специальностям. "Я глубоко убеждена, что педагог - это самая престижная и уважаемая профессия. Мы заинтересованы в том, чтобы в Иркутской области для системы образования готовили как можно больше высокопрофессиональных кадров, тем более что условия для этого в регионе есть. И вдвойне мы заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты приходили работать в школы Приангарья, где вас очень ждут. Правительство региона и администрации муниципальных образований стараются делать для этого все возможное", - подчеркнула В. Перегудова.
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2017-04-12 13:07:30
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