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Проект закона о бесплатном предоставлении земель рекомендовано принять в окончательном чтении
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Иркутск. Сибирские новости - Проект закона о внесении изменений в региональный закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» рекомендовано принять во втором и окончательном чтении на сессии Законодательного Собрания 19 апреля.
Напомним, законопроект предусматривает бесплатное предоставление земельных участков не только жителям муниципальных районов, но и сельских населенных пунктов городских округов.
В основном это изменение касается жителей Ангарского городского округа (АГО), который в 2014 году включил в себя Мегетское, Одинское и Савватеевское муниципальные образования. Как стало известно на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве областного парламента 12 апреля, в рамках второго чтения к проекту закона поступил ряд поправок от группы депутатов и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Большая часть поправок носит редакционный характер.
Поправка губернатора предусматривает, что с учетом предлагаемых изменений земельные участки смогут получить только те граждане, которые одновременно и проживают, и работают в сельских территориях АГО. Если они живут в сельской местности, но при этом работают, к примеру, в Иркутске, то получить земельный участок они не смогут.
Также во втором и окончательном чтении рекомендовано принять изменения в областной закон «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд». Напомним, изменения упрощают процедуру получения древесины.
В частности, исключается ситуация ежегодного отказа в заключении договоров купли-продажи леса для строительства и ремонта жилья, а также других целей в связи с отсутствием в лесничестве утвержденных объемов леса, планируемых для заготовки на текущий год.
В такой ситуации предлагается заключать договор с гражданами с соблюдением принципа очередности в следующем году. Очередь будет «сквозной», и гражданину больше не потребуется каждый год подавать заново заявление.
Также устанавливается, что граждане, чье жилье пострадало от пожара или иного стихийного бедствия, имеют право на первоочередное включение в реестр и заключение договора купли-продажи леса для собственных нужд. Ко второму чтению к проекту закона также поступил ряд поправок от группы депутатов, которыми уточняются формулировки, общие положения, сроки заключения договоров купли-продажи леса.
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2017-04-12 13:10:50
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