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В Иркутской области действует одна ледовая переправа

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Иркутск. Сибирские новости - На сегодня в Иркутской области для безопасного пересечения водных объектов осталась действующей только одна ледовая переправа в Бодайбинском районе.

Накануне в регионе из-за негативных изменений структуры льда были закрыты три ледовые трассы: в Катангском районе на реке Нижняя Тунгаска «Мирный - Непа», в Нижнеилимском районе на реке Илим «Старая Игирма - Заморский», в Киренском районе на Киренге «Киренск - Юксеево».

На закрытых переправах специалисты дорожной службы устанавливают знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта, на съездах возведены валы, препятствующие выезду на лед, проведено его чернение.

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2017-04-13 06:26:32




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