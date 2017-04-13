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Иркутский авиазавод в конце апреля передаст Морской авиации ВМФ России два Су-30СМ

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Москва. Сибирские новости - В конце апреля в состав Морской авиации ВМФ будут переданы два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Церемония передачи состоится на аэродроме Иркутского авиационного завода. Планируется, что в рамках выполнения госконтракта, до конца 2017 года Морской авиации ВМФ будут переданы еще три самолета Су-30СМ. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Напомним, серийный выпуск высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ в качестве головного исполнителя государственного оборонного заказа ведет ПАО «Корпорация «Иркут». Самолет разработан «ОКБ Сухого» и выпускается на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО «Корпорация «Иркут».

Многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.
Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Также, самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.

Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования Морской авиации ВМФ в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.

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2017-04-13 06:32:39




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