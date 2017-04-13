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Валерий Лукин предложил переселить детей-сирот из некачественного жилья в Малой Топке
07:06 - Иркутск. Сибирские новости - В адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерия Лукина …
Жители Иркутской области стали чаще обращаться на «горячую линию» Роспотребнадзора
07:04 - Иркутск. Сибирские новости - За три месяца текущего года на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора …
В медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ вошли два представителя Иркутской области
06:58 - Москва. Сибирские новости - Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг сенаторов Совета …
Братску из областного бюджета будет направлено свыше 97 млн руб. на капремонт двух улиц
06:56 - Братск. Сибирские новости - Братску в ближайшее время из областного бюджета будет направлено свыше 97 …
Иркутские активисты ОНФ проверили в Ангарске участки, отмеченные на карте дорожного проекта
06:54 - Ангарск. Сибирские новости - Участки дорожного полотна, нанесенные на общероссийскую карту ОНФ, проверили …
Новый пункт выдачи электронных проездных появился в Иркутске
06:51 - Иркутск. Сибирские новости - Новый пункт выдачи электронных единых социальных проездных для общественного …
Облсуд отказал в передаче жалобы в защиту Ивана Головных в кассационную инстанцию
06:46 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд отказал в передаче кассационной жалобы адвоката …
В усадьбе Волконских 20 мая пройдет Ночь в музее
06:42 - Иркутск. Сибирские новости - В усадьбе Волконских 20 мая пройдет культурная акция Ночь в музее. Тема …
Иркутский авиазавод в конце апреля передаст Морской авиации ВМФ России два Су-30СМ
06:32 - Москва. Сибирские новости - В конце апреля в состав Морской авиации ВМФ будут переданы два многоцелевых …
В Иркутской области действует одна ледовая переправа
06:26 - Иркутск. Сибирские новости - На сегодня в Иркутской области для безопасного пересечения водных объектов …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность, на большей части северных и верхнеленских районов, на остальной территории местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в центральных и южных районах без осадков. Ветер западный, северо-западный 5 - 10 м/с, порывы 13 - 18 м/с, в северных районах поземки.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сегодня на одну вакансию на hh.ru в Иркутске приходится 6,4 резюме. Самой конкурентной областью в первом квартале 2017 года осталась сфера «Государственная служба», где на одно предложение претендуют 27 соискателя.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на грантовый конкурс поддержки и развития общегородского и корпоративного волонтерства «Помогать просто».
Работники Ангарского цементно-горного комбината провели экскурсию для студентов Ангарского индустриального техникума. В ходе мероприятия, состоявшегося 28 марта, завод посетили второкурсники, которые получают специальность «Монтаж и техническая эксплуатация технологического оборудования».
На БрАЗе началась подготовка к летнему оздоровительному сезону. Для детей сотрудников РУСАЛа будет работать корпоративный лагерь. Также в этом году металлурги приобретут путевки в санатории города для юных братчан, чьи родители не трудятся на алюминиевом заводе.