Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 13.04.2017, 07:34
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.76 (-0.20)
EUR 60.26 (-0.04)
10 CNY 82.35 (-0.16)
Информер праздники сегодня

В усадьбе Волконских 20 мая пройдет Ночь в музее

Фото: Музей декабристов
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В усадьбе Волконских 20 мая пройдет культурная акция Ночь в музее. Тема предстоящего мероприятия: «Ностальгия по настоящему» - по советскому прошлому нашей страны, города, ностальгия по детству, по молодости наших мам и пап, бабушек и дедушек.

"Гостей музея ждет путешествие в эпоху, когда настоящего действительно было много. Когда четыре большие буквы СССР были именем по-настоящему большой страны, когда по-настоящему был близок далекий космос, когда были настоящими победы, чувства и эмоции", - говорится в сообщении музея.

До открытия музея в доме Волконских более тридцати лет жили люди в коммунальных квартирах. Здесь выросло не одно поколение иркутян - людей, рожденных в СССР. Ночь в музее перенесет участников в то самое время коммунальных квартир.

В программе: финальный концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты!»; концертно-игровая программа; работа танцевальной площадки; выступление ВИА; музыка 1960 - 1970-х годов; мастер-класс по танцам 1960-х годов; экскурсия по дому Волконских «Ностальгия по настоящему» и выставка ретрофотографий «Семейный альбом».

На протяжении всего вечера на территории работают аттракционы, кафе «Ветерок», ретрофотосалон, волейбольная площадка, рынок (семечки, петушки, сувениры в стиле «СССР», пряники расписные, шары, газировка и т.п.). Порядок во время мероприятия обеспечивают дружинники. Начало мероприятия в 20:00 час.
Билеты можно приобрести в кассе музея.

Ссылки по теме:

2017-04-13 06:42:34




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!