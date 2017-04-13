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Облсуд отказал в передаче жалобы в защиту Ивана Головных в кассационную инстанцию

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд отказал в передаче кассационной жалобы адвоката в защиту интересов бывшего ректора ИрГТУ (в настоящее время ИРНИТУ) Ивана Головных для рассмотрения в кассационной инстанции. «Установленных законом оснований для отмены апелляционного определения Иркутского областного суда не установлено», - сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним, Иркутский областной суд 22 февраля отменил оправдательный приговор И. Головных. Дело вновь передано на рассмотрение в Свердловский районный суд Иркутска. Таким образом, предстоит новый процесс. Известно, что защита И. Головных намерена обжаловать решение областного суда в Верховном суде РФ.

И. Головных обвинялся в превышении должностных полномочий. Первое уголовное дело в отношении него было возбуждено в июне 2013 года. По версии следствия, бывший ректор «политеха» незаконно заключил договор по возведению жилого комплекса с компанией-застройщиком.

Часть жилого фонда (порядка 20%) была реализована по льготной цене сотрудникам университета (50% от рыночной стоимости). В общей сложности льготное жилье получили порядка 200 семей работников вуза. Кроме того, согласно договору застройки, университет бесплатно приобрел более 1 тыс. кв. м нежилых помещений.

Второе уголовное дело было возбуждено в 2014 году в связи с незаконной выплатной премии И. Головных в завышенном размере. Однако позже судом было установлено, что выплата произведена в результате бухгалтерской ошибки. Оправдательный приговор был вынесен 8 июля 2016 года.

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2017-04-13 06:46:07




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