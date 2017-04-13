Валерий Лукин предложил переселить детей-сирот из некачественного жилья в Малой Топке

07:06 - Иркутск. Сибирские новости - В адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерия Лукина …

Жители Иркутской области стали чаще обращаться на «горячую линию» Роспотребнадзора

07:04 - Иркутск. Сибирские новости - За три месяца текущего года на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора …

В медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ вошли два представителя Иркутской области

06:58 - Москва. Сибирские новости - Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг сенаторов Совета …

Братску из областного бюджета будет направлено свыше 97 млн руб. на капремонт двух улиц

06:56 - Братск. Сибирские новости - Братску в ближайшее время из областного бюджета будет направлено свыше 97 …

Иркутские активисты ОНФ проверили в Ангарске участки, отмеченные на карте дорожного проекта

06:54 - Ангарск. Сибирские новости - Участки дорожного полотна, нанесенные на общероссийскую карту ОНФ, проверили …

Новый пункт выдачи электронных проездных появился в Иркутске

06:51 - Иркутск. Сибирские новости - Новый пункт выдачи электронных единых социальных проездных для общественного …

Облсуд отказал в передаче жалобы в защиту Ивана Головных в кассационную инстанцию

06:46 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд отказал в передаче кассационной жалобы адвоката …

В усадьбе Волконских 20 мая пройдет Ночь в музее

06:42 - Иркутск. Сибирские новости - В усадьбе Волконских 20 мая пройдет культурная акция Ночь в музее. Тема …

Иркутский авиазавод в конце апреля передаст Морской авиации ВМФ России два Су-30СМ

06:32 - Москва. Сибирские новости - В конце апреля в состав Морской авиации ВМФ будут переданы два многоцелевых …

В Иркутской области действует одна ледовая переправа

06:26 - Иркутск. Сибирские новости - На сегодня в Иркутской области для безопасного пересечения водных объектов …