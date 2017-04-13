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Новый пункт выдачи электронных проездных появился в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Новый пункт выдачи электронных единых социальных проездных для общественного транспорта начал свою работу в Иркутске. Об этом сообщила председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.

Билеты льготникам теперь выдают по адресу ул. Декабрьских событий, 107б в МКУ «Сервисно-регистрационный центр». Время работы нового пункта: вторник и четверг - с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 18:00; ср - с 08:00 до 10:00, суббота - с 08:00 до 12:00. На данный момент выдано уже около 30% от общего числа льготных проездных билетов.

Напомним, что наряду с новым пунктом по-прежнему продолжают работу восемь центров приема заявлений. Кроме того, организован мобильный пункт для работы с общественными организациями. Там, где собирается больше всего желающих подать заявление, дежурят муниципальные автобусы, которые перевозят льготников в пункты с меньшей загруженностью.

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2017-04-13 06:51:58




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