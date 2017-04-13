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Иркутские активисты ОНФ проверили в Ангарске участки, отмеченные на карте дорожного проекта

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Ангарск. Сибирские новости - Участки дорожного полотна, нанесенные на общероссийскую карту ОНФ, проверили 11 апреля в Ангарске иркутские активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Как рассказал региональный координатор проекта Сергей Батукаев, очевидно то, что администрация Ангарска отреагировала на жалобы жителей и обращения активных граждан, которые разместили информацию на интернет-сайте проекта www.dorogi-onf.ru. Участники рейда увидели, что на плановых участках осмотра ямы были оперативно заделаны. В то же время, отметил он, необходимо от простого ямочного ремонта переходить к комплексному и заменять негодные участки дорожного полотна большими картами, используя возможности современных технологий.

«Мы осмотрели ряд улиц и отметили, что с наступлением тепла начался активный ямочный ремонт городских улиц. Большинство участков, нанесенных на «Карту убитых дорог», подверглись такому ремонту. Но остается и множество проблемных участков - мы их увидели на улицах 40 лет Победы, Горького, Оречкина и других. В ряде случаев адреса для осмотра нам подсказали местные журналисты, которые хорошо знают все серьезные недочеты городских дорог», - отметил С. Батукаев.

По мнению активистов, рейд по проблемным дорогам Ангарска позволил сделать вывод, что сайт ОНФ реально работает - местные власти видят размещенную на нем информацию и в соответствии с ней планируют свои действия. Как отметили общественники, подвижки в дорожном ремонте начались, люди активно делятся информацией и ждут результатов. Как призналась представитель администрации Ангарска, каждый рабочий день она начинает со знакомства с новостями «дорожной» карты Народного фронта.

На ангарских улицах общественники рассказали журналистам города, на какие недостатки дорожного полотна они обращают внимание в первую очередь. Это ямы, размер и глубина которых превышают установленные величины, просевшие люки канализации или неработающие ливневые стоки, отсутствие бордюров, значительные перепады по высоте трамвайных рельсов над дорожным полотном и т.д. При внеплановом осмотре улицы 40 лет Победы, к примеру, представитель городской власти отметила, что находящаяся в плохом состоянии дорога будет в этом году капитально отремонтирована. По мнению активиста проекта Алексея Котова, намерение ангарских властей пригласить на приемку работ экспертов Общероссийского народного фронта повысит ответственность подрядчиков, выполняющих работы по ремонту дорог.

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2017-04-13 06:54:57




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