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Братску из областного бюджета будет направлено свыше 97 млн руб. на капремонт двух улиц

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Братск. Сибирские новости - Братску в ближайшее время из областного бюджета будет направлено свыше 97 млн руб. на проведение в 2017 году капитального ремонта автомобильных дорог по улицам Погодаева и Енисейская (от ул. Вокзальная до ул. Сосновая). Решение принято правительством Иркутской области и утверждено региональным ЗС, сообщает комитет по градостроительству администрации Братска.

Как уже ранее сообщалось, проектная документация на капремонт этих дорог была разработана администрацией Братска, получены положительные заключения государственной экспертизы.

В ноябре 2016 года администрацией города были поданы заявки на финансирование работ в региональное министерство дорожного хозяйства. В начале февраля этого года мэр Сергей Серебренников направил председателю ЗС Сергею Брилке и губернатору Сергею Левченко письма с предложением предусмотреть Братску в 2017 году софинансирование на проведение капремонта. Вопрос обсуждался и в ходе визита губернатора в Братск 3 марта.
В результате совместной работы города и области принято решение о выделении Братску 97,4 млн руб.

Софинансирование из городского бюджета составит около 23 млн руб. Общая стоимость работ составит около 121 млн руб. Из них на работы по улице Погодаева (Падунский округ) запланировано почти 78 млн руб.; на капремонт улицы Енисейская (Правобережный округ) - почти 43 млн руб.

Заведующий отделом капитального строительства комитета по градостроительству Михаил Бердников сообщил, что с учетом всех необходимых процедур, включая проведение конкурсов, работы планируется начать во второй половине июня. Протяженность улицы Погодаева составляет свыше 770 м, ширина 7,5 м. Протяженность улицы Енисейская свыше 880 м, ширина 10,5 м. Проектом предусмотрено замена асфальтового покрытия и бордюрного камня, обустройство пешеходных переходов, ограждений, капитальный ремонт ливневой канализации и другие работы.

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2017-04-13 06:56:19




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