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В медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ вошли два представителя Иркутской области

Фото: Пресс-центр БЭФа
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Москва. Сибирские новости - Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ по итогам марта 2017 года. Лидерами рейтинга стали Валентина Матвиенко (Санкт-Петербург), Алексей Пушков (Пермский край) и Константин Косачев (Марий Эл).

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев занял 22 место, прибавив за месяц 13 пунктов в рейтинге. Еще один представитель области в СФ Виталий Шуба на 38 месте (+2 строчки рейтинга).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 40,1 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При построении рейтинга не учитывались новостные агрегаторы.

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2017-04-13 06:58:42




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