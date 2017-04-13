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Жители Иркутской области стали чаще обращаться на «горячую линию» Роспотребнадзора

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Иркутск. Сибирские новости - За три месяца текущего года на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Иркутской области поступило 330 обращений (за первый квартал 2016 года - 173).

Среди общего количества обращений 58,1% касались вопросов защиты прав потребителей. В частности, жителей региона волновали вопросы продажи технически сложных товаров бытового назначения, швейных товаров, обуви, товаров по образцам, розничной продажи прочих товаров, а также вопросы оказания бытовых услуг.

Кроме того, как сообщает ведомство, 30,6% обратившихся волновали вопросы санитарного законодательства. Вопросы касались качества и безопасности пищевых продуктов, условий их реализации в торговой сети, организации питания населения, условий воспитания и обучения.

Всем обратившимся на «горячую линию» даны консультации и разъяснения. Напомним, «горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Иркутской области работает с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу - с 9:00 до 16:00, перерыв на обед - с 12:00 до 13:00.

С любого телефона звонок на номер 8-800-350-26-86 бесплатный.

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2017-04-13 07:04:41




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