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Валерий Лукин предложил переселить детей-сирот из некачественного жилья в Малой Топке

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Иркутск. Сибирские новости - В адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерия Лукина в очередной раз поступила коллективная жалоба от жителей домов в поселке Малая Топка (Иркутский район). Напомним, жители трех домов по улице Ключевая, большая часть которых - дети-сироты, - получили здесь в 2015 году квартиры низкого качества.

Это стало предметом проверки различных контролирующих органов и депутатской проверки Законодательного Собрания Иркутской области. «Однако, как следует из жалобы, которую подписали более 50 человек, ситуация в течение двух лет не изменилась», - сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного.

В связи с этим В. Лукин обратился к собственнику помещений - министерству имущественных отношений Иркутской области - с предложением в случае невозможности устранения строительных и эксплуатационных недостатков переселить детей-сирот в другое жилье, отвечающее санитарно-техническим требованиям.

Напомним, «Сибирские новости» уже писали о существующей проблеме. После неоднократных публикаций, запросов и обращений, которые не давали никаких результатов, в минувшем году агентство обратилось к депутату Государственной Думы от Иркутской области Николаю Николаеву с просьбой помочь жителям дома.

По просьбе парламентария на место с проверкой приехала его помощница, член регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), исполнительный директор Ассоциации товариществ собственников жилья Иркутской области Валерия Кошечкина.

После, в январе 2017 года, стало известно о том, что в одной из квартир побывали специалисты жилнадзора, которые зафиксировали определенные недочеты. Кроме того, планировалось, что у домов будет новая управляющая компания. Однако до сих пор дома никто не обслуживает. Н. Николаеву пришел ответ на его запрос из прокуратуры по данной проблеме. Ответ ведомства не удовлетворил депутата, в связи с чем тот обратился в минстрой.

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2017-04-13 07:06:32




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