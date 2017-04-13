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Житель Иркутска создал петицию по остановке строительства завода по разливу воды Байкала для Китая

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Иркутск. Сибирские новости - Житель Иркутска создал на сайте change.org петицию губернатору Иркутской области Сергею Левченко по остановке строительства завода по разливу воды Байкала для Китая.

В петиции говорится: "Уважаемые жители Иркутской области и просто патриоты своей страны, давайте остановим этот беспредел по отношению к нашему священному озеру. Если не мы? То кто?"

Напомним, компания «АкваСиб» планируется получить поддержку федерального и регионального министерств экономического развития при создании в Култуке предприятия по производству бутилированной воды. Производство экологически чистой воды, забираемой из глубины озера Байкал, ориентировано на гарантированный рынок сбыта готовой продукции в КНР. Соответствующий договор о поставке имеется с Дацинской водной компанией с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал». Она выступает в качестве соучредителя ООО «АкваСиб» и инвестора проекта.

Как было заявлено в начале марта на заседании инвестиционного совета при правительстве Иркутской области, общий объем инвестиций составляет 1,4 млрд руб. При этом производственные мощности планируется вводить очередями в три этапа. В рамках проекта будет создано 148 рабочих мест.

Совет рекомендовал минэкономразвития региона включить проект в реестр участников региональных инвестиционных проектов. Также решено организовать совместно с инициаторами проекта подачу заявки на конкурсный отбор инвестпроектов минэкономразвития РФ, планируемых к реализации на территории Байкальского региона.

На момент подготовки материала петицию подписали около 400 человек.

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2017-04-13 11:34:37




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