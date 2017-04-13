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Около 100 иркутян приняли участие в проектировании общественных пространств Октябрьского округа

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Иркутск. Сибирские новости - Около 100 горожан приняли участие в проектировании общественных пространств Октябрьского округа Иркутска на слушаниях, которые прошли в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Иркутяне озвучили свои предложения по функциональному использованию площади Конституции, набережной в микрорайоне Солнечный, бульвара Постышева и Иерусалимской лестницы.

"Предложения иркутян очень важны и обязательно будут использоваться при проектировании благоустройства общественных пространств. Кроме этого, в ряде случаев проекты уже имеются, но подрядчики заинтересованы в том, чтобы благоустройство соответствовало ожиданиям горожан и готовы вносить коррективы. Так происходит в случае благоустройства набережной в микрорайоне Солнечный, которое ведется подрядчиком ООО «Солнечная дорога» второй год", - отметила заместитель председателя комитета по градостроительной политики администрации города Ольга Иванова.

На карту предполагаемой набережной присутствующие на слушаниях нанесли танцевально-музыкальную площадку, пешеходные дорожки, фонтан, зону для отдыха. Также жители микрорайона приняли решение организовать в конце мая массовую посадку деревьев.

Кроме того, иркутяне высказались за сохранение имеющихся зеленых насаждений и оформление современных газонов на площади Конституции. Они озвучили необходимость организации общей доступности всей территории, создания здесь детской и музыкальной площадок, установки лавочек.

По мнению горожан, при благоустройстве Иерусалимской лестницы важно сохранить сам объект, оборудовать смотровую площадку и парковку возле нее, возобновить и дополнить озеленение, установить лавочки, провести освещение.

При проектировании благоустройства бульвара Постышева предложено облагородить имеющуюся зону для проведения городских мероприятий, предусмотреть сцену, которая впишется в общественное пространство, обеспечить доступность маломобильным группам граждан.

Обсуждение проектов благоустройства общественных пространств с горожанами будет продолжено. Очередные слушания пройдут 14 апреля в Свердловском округе (Технопарк ИРНИТУ, улица Игошина, 1а, 18:30) где обсудят, какие функциональные зоны появятся на пляже Якоби.

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2017-04-13 11:38:24




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