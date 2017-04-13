Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 13.04.2017, 15:16
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.76 (-0.20)
EUR 60.26 (-0.04)
10 CNY 82.35 (-0.16)
Информер праздники сегодня

МЧС приглашает бизнес-сообщество обсудить острые проблемы безопасности

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Проверки пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, соблюдения требований гражданской обороны, безопасности водного транспорта и другие, а также правоприменительная практика по итогам этих проверок станут темой публичного обсуждения, которое состоится 18 апреля в актовом зале ГУ МЧС России по Иркутской области. Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области приглашает все заинтересованные организации принять участие в этом обсуждении.

Региональное ГУ МЧС входит в тройку органов власти, наиболее часто проводящих проверки предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Так, в 2016 году ведомство организовало 3,331 тыс. проверок (из них 1,562 тыс. плановых и 1,766 тыс. внеплановых), по итогам которых предпринимателям было вручено 1,305 тыс. предписаний, к административной ответственности привлечены 180 субъектов. Общая сумма административных штрафов составила 4,78 млн руб.

Для сравнения: в 2015 году было проведено 1,43 тыс. проверок, штрафы составили 2,85 млн. Более активно проверяли малый и средний бизнес только органы ГУ МВД России по Иркутской области (16,442 тыс. проверок за 2016 год) и Служба государственного жилищного надзора Иркутской области (5,461 тыс. проверок).

"Высокие показатели проверок и взимаемых штрафов, на наш взгляд, свидетельствуют о двух тенденциях. Первая - это ужесточение административного контроля со стороны МЧС за деятельностью предпринимательства в сферах государственного пожарного надзора и других вопросах безопасности. Вторая - плохая информированность бизнес-сообщества о современных требованиях по этим вопросам. Нужен прямой диалог и широкое информирование предпринимательства. Проверки и административные взыскания - не единственный и далеко не лучший способ работы с бизнесом", - отметила руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Эвелина Секулович.

Ссылки по теме:

2017-04-13 11:39:55




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!