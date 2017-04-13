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Действия по пресечению групповых неповиновений отработал ГУФСИН

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Иркутск. Сибирские новости - На базе межрегионального учебного центра ГУФСИН России по Иркутской области прошла тренировка действий сводного отряда ведомства при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в тренировке приняли участие 135 сотрудников исправительных колоний № 3, 4, 7, 14, 15, межрегионального учебного центра, управления по конвоированию и отряда специального назначения ГУФСИН. Сначала сотрудники, входящие в состав сводных отделов, сформированных при каждом учреждении, отработали действия по пресечению групповых неповиновений и массовых беспорядков. Затем те же действия были отработаны слаженно, в составе сводного отряда. Сотрудники отдела специального назначения провели тренировку по штурму многоэтажного здания.

Подобные тренировки личного состава проводятся регулярно. Их целью является выработка слаженных действий по пресечению групповых неповиновений в учреждении, закрепление приобретенных навыков и знаний и формирование у сотрудников морально-боевых и психологических качеств, необходимых для решения задач в сложной оперативной обстановке.

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2017-04-13 11:43:21




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