Тренировка по тушению торфяников прошла в Иркутске

12:46 - Иркутск. Сибирские новости - Совместную тренировку по локализации и тушению торфяных пожаров провели …

В микрорайонах Приморский и Академгородок на 12 часов будет отключена холодная вода

12:41 - Иркутск. Сибирские новости - Холодная вода будет отключена в микрорайонах Приморский и Академгородок, …

На ремонт и модернизацию инфраструктуры для пассажирских ВСЖД направит 92 млн рублей

12:37 - Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году на ремонт и модернизацию инфраструктуры, направленной на улучшение …

В Иркутской области до 1 июля необходимо заменить еще около 15 тысяч контрольно-кассовых аппаратов

11:51 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках поэтапного перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой …

Иркутские ТОСы примут активное участие в общегородском субботнике

11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские ТОСы примут активное участие в общегородском субботнике, который …

В Октябрьском округе Иркутска приступили к очистке территории от незаконной рекламы

11:46 - Иркутск. Сибирские новости - К очистке территории от самовольно размещенной наружной рекламы и аэрографии …

Действия по пресечению групповых неповиновений отработал ГУФСИН

11:43 - Иркутск. Сибирские новости - На базе межрегионального учебного центра ГУФСИН России по Иркутской области …

МЧС приглашает бизнес-сообщество обсудить острые проблемы безопасности

11:39 - Иркутск. Сибирские новости - Проверки пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных …

Около 100 иркутян приняли участие в проектировании общественных пространств Октябрьского округа

11:38 - Иркутск. Сибирские новости - Около 100 горожан приняли участие в проектировании общественных пространств …

Житель Иркутска создал петицию по остановке строительства завода по разливу воды Байкала для Китая

11:34 - Иркутск. Сибирские новости - Житель Иркутска создал на сайте change.org петицию губернатору Иркутской …