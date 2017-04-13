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В Октябрьском округе Иркутска приступили к очистке территории от незаконной рекламы

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Иркутск. Сибирские новости - К очистке территории от самовольно размещенной наружной рекламы и аэрографии приступили в Октябрьском округе Иркутска. В рамках муниципальной программы «Эко-Логичный город» из городского бюджета на эти цели выделено около 300 тыс. руб. Работы продлятся до сентября текущего года. Об этом сообщила начальник отдела коммунального хозяйства Октябрьского округа Марина Ищенко.

В соответствии с муниципальным контрактом, регулярные работы по очистке заборов от самовольно размещенной наружной рекламы и закрашиванию аэрографии проводятся на 42 объектах. Также очищаются столбы электропередачи от рекламы - ежемесячно более пятисот таких объектов. Кроме этого, специалисты отдела коммунального хозяйства администрации Октябрьского округа следят за сообщениями группы активистов «Народной контроль» о незаконной рекламе и передают задания подрядчикам.

"В связи с образовавшейся экономией средств будет проведен дополнительный аукцион по очистке территории Октябрьского района от самовольно размещенной наружной рекламы и аэрографии. Работы по контракту планируется проводить с сентября по ноябрь 2017 года", - уточнила М. Ищенко.

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2017-04-13 11:46:36




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