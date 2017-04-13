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Иркутские ТОСы примут активное участие в общегородском субботнике

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутские ТОСы примут активное участие в общегородском субботнике, который состоится 22 апреля. Его проведение обсудили на заседании комиссии по развитию территориальных общественных самоуправлений города, которая прошла под председательством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

В прошлом году было проведено два общегородских субботника, в которых приняли участие около пяти тыс. представителей ТОС. Особое внимание было уделено частному сектору и садоводствам.

Как доложила председатель комитета городского обустройства Елена Федорова, месячник санитарной очистки стартовал в Иркутске 1 апреля. В его рамках проводятся ямочный ремонт улиц, мойка и покраска ограждений, урн, лавочек, дорожных знаков. Проведена формовочная и санитарная обрезка деревьев. С мая по заявкам жителей и результатам обследований специалистов городского управления экологии начнется спил аварийных деревьев. В период месячника планируется высадить 700 штук саженцев в парках и скверах.

Для получения перчаток, мусорных пакетов и талонов на вывоз мусора необходимо обращаться в комитеты по управлению округами: Правобережный - телефон 52-03-89, Октябрьский - 33-13-17, Свердловский - 52-04-95, Ленинский - 52-03-42. Можно обращаться в округа по вопросам ликвидации несанкционированных свалок. Кроме того, заявки на предоставление автотранспорта для вывоза мусора необходимо подавать в комитет городского обустройства по телефону 52-01-35.

На заседании комиссии по развитию ТОС также рассмотрели вопросы проведения мероприятий в рамках празднования Дня Победы и заслушали информацию о реализации проектов программы «Народные инициативы-2017».

"Надеюсь, что и в этом году ТОСы активно примут участие в субботнике, - отметил глава города. - Сегодня территориальные общественные самоуправления вносят большой вклад в формирование основных векторов развития города. Благодаря активному участию ТОС в 2017 году мы вошли в программу «Народные инициативы». Я надеюсь на вашу поддержку и вовлечение жителей в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Реализация этих проектов позволит сделать наши дворы, скверы и другие общественные пространства более комфортными и доступными для иркутян и гостей нашего города".
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2017-04-13 11:48:23




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