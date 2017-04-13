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В Иркутской области до 1 июля необходимо заменить еще около 15 тысяч контрольно-кассовых аппаратов

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Иркутск. Сибирские новости - В рамках поэтапного перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники для организаций и индивидуальных предпринимателей (кроме тех, кто по старому порядку освобожден от использования ККТ) применение онлайн-касс становится обязательным с 1 июля нынешнего года
 По данным налоговой службы, на начало 2017 года в Иркутской области зарегистрировано более 34 тыс. единиц контрольно-кассовой техники, из них подлежит замене более 18 тысяч ККТ старого образца. В настоящее время 1,5 тыс. предпринимателей уже зарегистрировали 3,2 тыс. единиц ККТ нового образца, что составляет менее 18% от количества техники, подлежащей замене, сообщает пресс-служба регионального УФНС.

Территориальные инспекции провели более 100 семинаров по вопросам применения ККТ, на которых побывали 4,5 тыс. представителей хозяйствующих субъектов. Налогоплательщикам оказывают консультативную помощь: разъяснения можно получить непосредственно в инспекции, а вопросы задать в письменном виде или, обратившись в налоговый орган через Интернет. По вопросам, связанным с переходом на новый порядок применения ККТ, представителей бизнеса информируют по телекоммуникационным каналам связи, инспекторы готовы ответить на все возникающие вопросы по телефонам справочной службы. Зарегистрировать новую технику теперь можно, не посещая инспекцию, через «Личные кабинеты налогоплательщика» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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2017-04-13 11:51:37




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