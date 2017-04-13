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Тренировка по тушению торфяников прошла в Иркутске
12:46 - Иркутск. Сибирские новости - Совместную тренировку по локализации и тушению торфяных пожаров провели …
В микрорайонах Приморский и Академгородок на 12 часов будет отключена холодная вода
12:41 - Иркутск. Сибирские новости - Холодная вода будет отключена в микрорайонах Приморский и Академгородок, …
На ремонт и модернизацию инфраструктуры для пассажирских ВСЖД направит 92 млн рублей
12:37 - Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году на ремонт и модернизацию инфраструктуры, направленной на улучшение …
В Иркутской области до 1 июля необходимо заменить еще около 15 тысяч контрольно-кассовых аппаратов
11:51 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках поэтапного перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой …
Иркутские ТОСы примут активное участие в общегородском субботнике
11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские ТОСы примут активное участие в общегородском субботнике, который …
В Октябрьском округе Иркутска приступили к очистке территории от незаконной рекламы
11:46 - Иркутск. Сибирские новости - К очистке территории от самовольно размещенной наружной рекламы и аэрографии …
Действия по пресечению групповых неповиновений отработал ГУФСИН
11:43 - Иркутск. Сибирские новости - На базе межрегионального учебного центра ГУФСИН России по Иркутской области …
МЧС приглашает бизнес-сообщество обсудить острые проблемы безопасности
11:39 - Иркутск. Сибирские новости - Проверки пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных …
Около 100 иркутян приняли участие в проектировании общественных пространств Октябрьского округа
11:38 - Иркутск. Сибирские новости - Около 100 горожан приняли участие в проектировании общественных пространств …
Житель Иркутска создал петицию по остановке строительства завода по разливу воды Байкала для Китая
11:34 - Иркутск. Сибирские новости - Житель Иркутска создал на сайте change.org петицию губернатору Иркутской …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 5 - 10 м/с, порывы 13 - 18 м/с, утром и днем в западных, северных и верхнеленских районах местами 17 - 22 м/с, метели.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и подбору персонала HeadHunter провел опрос среди жителей Иркутска, чтобы выяснить, как родительство отражается на карьере и возможно ли успешное совмещение семьи и работы.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на грантовый конкурс поддержки и развития общегородского и корпоративного волонтерства «Помогать просто».
Работники Ангарского цементно-горного комбината провели экскурсию для студентов Ангарского индустриального техникума. В ходе мероприятия, состоявшегося 28 марта, завод посетили второкурсники, которые получают специальность «Монтаж и техническая эксплуатация технологического оборудования».
На БрАЗе началась подготовка к летнему оздоровительному сезону. Для детей сотрудников РУСАЛа будет работать корпоративный лагерь. Также в этом году металлурги приобретут путевки в санатории города для юных братчан, чьи родители не трудятся на алюминиевом заводе.