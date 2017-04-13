Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 13.04.2017, 15:15
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.76 (-0.20)
EUR 60.26 (-0.04)
10 CNY 82.35 (-0.16)
Информер праздники сегодня

На ремонт и модернизацию инфраструктуры для пассажирских ВСЖД направит 92 млн рублей

Фото: ВСЖД
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году на ремонт и модернизацию инфраструктуры, направленной на улучшение качества предоставляемых услуг пассажирам, будет инвестировано более 92 млн руб. Финансовые средства пойдут на завершение строительства нового вокзального комплекса на станции Мысовая, капитальный и текущий ремонт посадочных платформ.

Особое внимание традиционно уделяется Кругобайкальской железной дороге. В этом году на КБЖД планируется провести ремонт пяти платформ, а также установить информационные стенды с историческими фактами, изложенными на русском, английском и китайском языках.

Ссылки по теме:

2017-04-13 12:37:31




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!