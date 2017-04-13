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В микрорайонах Приморский и Академгородок на 12 часов будет отключена холодная вода

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Иркутск. Сибирские новости - Холодная вода будет отключена в микрорайонах Приморский и Академгородок, а также в СНТ «Юбилейный-2» и поселке Ново-Иркутский Марковского муниципального образования с 9:00 до 21:00 21 апреля.

Это связано с проведением планово-предупредительных ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях. Соответствующее объявление будет размещено на подъездах жилых домов в указанных микрорайонах.

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2017-04-13 12:41:29




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