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Тренировка по тушению торфяников прошла в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Совместную тренировку по локализации и тушению торфяных пожаров провели сотрудники МКУ города Иркутска «Безопасный город» и ФГКУ "2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области».

"Отработали все возможные методы тушения возгораний на торфяниках, - сообщил командующий тренировкой, начальник службы ГОЧС и ПБ МКУ «Безопасный город» Александр Тройнин. - В этом месте в прошлом году было зафиксировано около 30 возгораний. Тогда с огнем удалось справится за трое неполных суток. Сейчас мы отрабатываем механизм взаимодействия муниципальных и государственных служб для более оперативного и эффективного реагирования".

Председатель городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, вице-мэр города Иркутска Иван Носков положительно оценил результат проведенной тренировки.

"Видно, что все спасатели работают слаженно, нет суеты, каждый знает, что должен делать, - подводя итоги, отметил Иван Носков. М Весна в этом году наступила раньше, чем обычно, поэтому необходимо было проверить боеспособность личного состава и имеющейся техники. На мой взгляд, с поставленной задачей справились отлично".

В тренировке было задействовано 10 единиц спецтехники и порядка 50 человек личного состава.

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2017-04-13 12:46:29




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