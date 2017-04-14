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В Братске 153 ребенка получат бесплатные оздоровительные путевки в санаторий «Братское взморье»

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Братск. Сибирские новости - Для оздоровления детей Братска в 2017 году дополнительно привлечено 4 млн руб. Финансовые средства направила компания РУСАЛ по обращению администрации города. На эту сумму будут приобретены 153 18-дневных оздоровительных путевки в санаторий «Братское взморье», сообщила заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова.

В настоящее время в администрации города разрабатывается порядок выдачи бесплатных путевок в санаторий. Планируется, что оздоровление пройдут дети в возрасте от 10 до 14 лет, страдающие атопическим дерматитом и бронхиальной астмой. В обозначенный возрастной период, отмечают специалисты, оздоровительная программа особенно необходима: дети интенсивно растут, формируются репродуктивные функции, некоторые ребята подвержены обострению хронических заболеваний.

М. Зубакова сообщила, что предложение принять участие в городской оздоровительной кампании было направлено в РУСАЛ администрацией Братска по итогам и во исполнение резолюции научно-практической конференции «Охрана окружающей среды на современном этапе», которая прошла в городе 29 и 30 марта.

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2017-04-14 06:10:12




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