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Все лесные пожары, зарегистрированные 13 апреля, ликвидированы
07:17 - Иркутск. Сибирские новости - Все лесные пожары, зарегистрированные на землях лесного фонда Иркутской …
В Иркутской области с начала года военную ипотеку получили 68 человек
07:15 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в первом квартале текущего года в рамках накопительно-ипотечной …
Минздрав Иркутской области опроверг информацию о массовой гибели младенцев в роддомах
07:04 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство здравоохранения Иркутской области прокомментировало информацию …
«Праздник чистоты» объявил сбор средств
07:00 - Иркутск. Сибирские новости - «Нас ждет грандиозная уборка!». Под таким девизом на сайте boomstarter.ru …
В Иркутской области разработана «дорожная карта» по сохранению организаций среднего медобразования
06:56 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство здравоохранения Иркутской области разработало «дорожную …
Детский омбудсмен посетила село, где подростки издевались на 13-летним школьником
06:50 - Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова побывала …
Правительство РФ почти в три раза увеличило субсидии регионам на расселение аварийного жилья
06:45 - Москва. Сибирские новости - Правительство РФ увеличило субсидии из федерального бюджета регионам на переселение …
Кубок ректора ИГУ по интеллектуальным играм состоится 15 - 16 апреля
06:41 - Иркутск. Сибирские новости - Единственный в Сибири школьный турнир - XI Кубок ректора ИГУ по интеллектуальным …
Празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на пяти площадках Ангарска
06:30 - Ангарск. Сибирские новости - Масштабное празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне …
В «Заповедном Прибайкалье» составят карту снежного покрова
06:23 - Иркутск. Сибирские новости - Мониторинг снежного покрова на территории Байкало-Ленского заповедника и …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 5 - 10 м/с, порывы 13 - 18 м/с, утром и днем в западных, северных и верхнеленских районах местами 17 - 22 м/с, метели.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и подбору персонала HeadHunter провел опрос среди жителей Иркутска, чтобы выяснить, как родительство отражается на карьере и возможно ли успешное совмещение семьи и работы.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на грантовый конкурс поддержки и развития общегородского и корпоративного волонтерства «Помогать просто».
Работники Ангарского цементно-горного комбината провели экскурсию для студентов Ангарского индустриального техникума. В ходе мероприятия, состоявшегося 28 марта, завод посетили второкурсники, которые получают специальность «Монтаж и техническая эксплуатация технологического оборудования».
На БрАЗе началась подготовка к летнему оздоровительному сезону. Для детей сотрудников РУСАЛа будет работать корпоративный лагерь. Также в этом году металлурги приобретут путевки в санатории города для юных братчан, чьи родители не трудятся на алюминиевом заводе.