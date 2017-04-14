В «Заповедном Прибайкалье» составят карту снежного покрова
Иркутск. Сибирские новости - Мониторинг снежного покрова на территории Байкало-Ленского заповедника и Прибайкальского национального парка проводится путем периодических ландшафтно-маршрутных съемок на снегопунктах для определения толщины, плотности и снегозапасов в различных ландшафтных условиях. Основными задачами работ является оценка пространственного распределения, качественных и количественных характеристик снежного покрова в зависимости от рельефа местности и характера растительного покрова.
В ходе полевых исследований измерялась высота снежного покрова, с помощью весового снегомера определялся вес снежной пробы, делалось описание толщи снега и снегопункта. В дальнейшем на основе собранных данных рассчитана плотность и влагозапас. С целью ландшафтной привязки в этом году впервые был использован квадрокоптер. Полученные снимки высокого разрешения с высоты птичьего полета позволили провести более глубокий анализ физико-географических условий точки работ, а наличие у снимков координатной привязки позволило интегрировать эти данные в ГИС «Заповедного Прибайкалья».
«На первом этапе наблюдений необходимо обеспечить сбор информации об отличиях в снегонакоплении и снеготаянии между лесом и полем, а также между лиственными и вечнозелеными хвойными лесами. В результате совместных работ удалось охватить исследованиями основные группы ландшафтов Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника. В общей сложности заложено 37 снегопунктов в темнохвойных, смешанных и светлохвойных лесах, в пойменных комплексах и на болотах. Диапазон высот над уровнем моря от 400 до 1000 метров», - рассказала заместитель директора «Заповедного Прибайкалья» по науке Светлана Бабина.
Итогом работ будет составление карты снежного покрова территории. Такая карта позволит выявить, например, зимние станции обитания некоторых видов копытных, потому что высота снега, для косули, изюбря и лося является определяющим фактором распространения в зимний период.
Результаты экспедиции показали, что высота снежного покрова на территории Прибайкальского национального парка колеблется в пределах от 18 - 64 см, а на территории Байкало-Ленского заповедника от 28 - 49 см. Установлено, что с подъемом в горы количество воды в пробах увеличивается. Эти данные будут использованы для установления роли снежного покрова в трансформации экосистем.
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2017-04-14 06:23:02